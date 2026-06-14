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14.06.2026 06:30

Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα με το δεξί για τη Σκωτία, νίκη 1-0 επί της Αϊτής

14.06.2026 06:30
scotia_aiti

Τέλος σε μια αναμονή 36 ετών έβαλε η Σκωτία, η οποία ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επικρατώντας της Αϊτής με 1-0 για την πρεμιέρα του 3ου ομίλου. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε τους Σκωτσέζους στην κορυφή της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενους και την ισοπαλία 1-1 ανάμεσα στη Βραζιλία και το Μαρόκο.

Η ομάδα του Στιβ Κλαρκ παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματική από την αντίπαλό της και φρόντισε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 17ο λεπτό, όταν ο ΜακΤόμινεϊ σημάδεψε το δοκάρι, προειδοποιώντας την άμυνα της Αϊτής, στην οποία αγωνίστηκε ο επιθετικός της ΑΕΚ, Φρανζί Πιερό.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 29’. Ο ΜακΓκίν επιχείρησε το τελείωμα μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να βρίσκει στον Μπελεγκάρντ, να αλλάζει πορεία και να καταλήγει στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0 υπέρ της Σκωτίας. Το σκορ παρέμεινε αμετάβλητο μέχρι το φινάλε, χαρίζοντας στους Σκωτσέζους ένα πολύτιμο τρίποντο και μια ιστορική νίκη σε τελική φάση Μουντιάλ.

Κίτρινες: 39’ Μπελεγκάρντ – 46’ Χίκεϊ, 90’+1’ Κέρτις, 90’+5′ ΜακΛιν

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΪΤΗ (Σεμπαστιέν Μινιέ): Πλασίντ, Αρκούς, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς, Μπελεγκάρντ, Ζαν Ζακ, Ντίντσον (61’ Καζιμίρ), Πρόβιντενς (85’ Φόρτσιουν), Ισιντόρ (76’ Ζοζέφ), Πιερό.

ΣΚΩΤΙΑ (Στηβ Κλαρκ): Γκαν, Χίκεϊ (75’ Πάτερσον), Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Χέντρι, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν (83’ Κέρτις), Φέργκιουσον, Άνταμς (75’ Ντάικς), Γκάνον-Ντοκ (75’ Κρίστι), Σάνκλαντ (83’ ΜακΛιν).

*Θεατές: 64.146

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