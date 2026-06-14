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14.06.2026 07:45

Μουντιάλ 2026: Τεράστια νίκη των Αυστραλών με 2-0 επί της Τουρκίας (Videos)

14.06.2026 07:45
australia_turkia

Τεράστια νίκη πήραν οι Αυστραλοί με 2-0 επί της Τουρκίας στο πρώτο τους ματς για τον 4ο όμιλο του Μουντιάλ.

Τα «καγκουρό» πήγαν στο ημίχρονο με 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Ιρανκούντα από το 27’, ενώ η Τουρκία είχε δοκάρι στο 30, σε ένα ματς με πολύ γρήγορο ρυθμό.

Στο 75′ η Αυστραλία έκανε το 2-0. Κόντρα στη ροή του ματς ο Μέτκαλφ βρήκε χώρο και σούταρε συρτά από μακριά, με την μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα του Τσακίρ.

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