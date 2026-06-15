Μουντιάλ 2026: Ισόπαλη ματσάρα (2-2) ανάμεσα σε Ολλανδία και Ιαπωνία

Ο μέσος της Κρίσταλ Πάλας, Νταίσι Καμάντα, είπε την τελευταία λέξη στην εναρκτήρια αναμέτρηση του 6ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα στην Ολλανδία και στην Ιαπωνία. Το γκολ του 26χρονου άσσου διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο «Ντάλας Στάντιουμ», σε ένα παιχνίδι με καταιγιστικό ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν χρειάστηκε 12 λεπτά στο δεύτερο μέρος για να σκοράρει δύο φορές απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, όπως αυτό που έχει φτιάξει ο Μοριγιάσου Χαγίμε, αλλά στο τέλος δεν κατάφερε να πάρει το «τρίποντο».

Μετά από ένα πρώτο 45λεπτο που «φοβόταν ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη», το δεύτερο ημίχρονο στο «Ντάλας Στάντιουμ» ήταν ένα εντελώς διαφορετικό ματς.

Οι «οράνιε» ανέβασαν στροφές, οι Ασιάτες… ανοίχτηκαν με αποτέλεσμα πριν καν συμπληρωθούν 20 λεπτά στην επανάληψη να έχουν μπει τρία γκολ. Ο Φαν Ντάικ στο 51′ έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του Κούμαν, στο 57′ η Ιαπωνία απάντησε με το σουτ του Νακαμούρα, για να έρθει στο 64′ ο Σάμερσβιλ με ιδανικό πλασέ για να ξαναβάλει σε «θέση οδηγού» την Ολλανδία.

Η αναμέτρηση είχε «ανοίξει» για τα καλά, με την ομάδα της «χώρας του Ανατέλοντος Ηλίου» να πιέζει για την ισοφάριση και τους Ολλανδούς να ψάχνουν για το τρίτο γκολ. Τελικά ο Καμάντα με καρφωτή κεφαλιά στο 89′ διαμόρφωσε το τελικό 2-2, μη επιτρέποντας στο φαβορί του γκρουπ να πάρει τη νίκη και όλα πλέον να είναι ανοιχτά για την πρόκριση στους «32».

Διαιτητής: Ι. Ιλφαθ (ΗΠΑ)

Κίτρινες: Σάμερσβιλ, Ντεπάι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Φαν Ντάικ, Φαν Χέκε, Φαν ντε Φεν, Χράφενμπερχ (81′ Ακε), Ράιντερς (70′ Τίμπερ), Ντε Γιονγκ, Σάμερβιλ (70′ Κουπμάινερς), Χάκπο (85′ Μπρομπέι), Μάλεν (70′ Ντεπάι)

Ιαπωνία (Μοριγιάσου Χαγίμε): Σουζούκι, Τανιγκούτσι, Γουατανάμπε (75′ Τομιγιάσου), Ίτο (67′ Ντ. Μαέντα), Κούμπο (75′ Ογκάβα), Ντόαν (75′ Σουγκαβάρα) , Νακαμούρα, Καμάντα, Σανό, Ουέντα (84′ Σιογκάι)

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