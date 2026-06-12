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12.06.2026 00:09

Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό νίκησε 2-0 τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του Αζτέκα (Videos)

12.06.2026 00:09
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Μπροστά σε περίπου 80.000 ενθουσιώδεις φιλάθλους, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Οι συνδιοργανωτές επικράτησαν εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο «καυτό» στάδιο «Αζτέκα» στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους «32». 

Το σκορ άνοιξε πολύ νωρίς, μόλις στο 13ο λεπτό με τον Κινιόνες να εκμεταλλεύεται ολέθριο λάθος του Σιτόλε.

Ο σκόρερ είχε και δοκάρι στο 42΄, ενώ ο Σιτόλε αναδείχθηκε σε μοιραίο παίκτη των «Μπαφάνα Μπαφάνα».

Στο 49΄ ανέτρεψε τον Μπράιαν Γκουτιέρες έξω από την περιοχή στερώντας του προφανή ευκαιρία για γκολ. Κόκκινη κάρτα και πλέον το ματς είχε πάρει το δρόμο του.

Στο 67΄ από σέντρα του Αλβαράδο, ο Ραούλ Χιμένες με κεφαλιά έγραψε το 2-0 πανηγυρίζοντας συγκινημένος το 46ο του γκολ με την «Ελ Τρι».

Στο 84΄ αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης και ο Ζουάνε για να ολοκληρωθεί η… δραματική πρεμιέρα για τη Νότια Αφρική.

Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε και ο Μεξικανός Σέζαρ Μόντες κι έτσι το ματς είχε περισσότερες κόκκινες από γκολ!

Στον πάγκο έμειναν ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ.

Διαιτητής: Βίλτον Σαμπάιο (Βραζιλία)
Κίτρινες: Γκουτιέρες – Μοκοένα, Σιμπίσι
Κόκκινη: Μόντες (90+2΄) – Σιτόλε (49΄), Ζουάνε (84΄) – χάνουν το επόμενο ματς των ομάδων τους

Οι συνθέσεις:

ΜΕΞΙΚΟ (Χαβιέρ Αγκίρε): Ρανχέλ, Ρέγες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα (76΄ Άλβαρες), Αλβαράδο, Κινιόνες (79΄ Βέγκα), Φιντάλγκο (66΄ Μόρα), Γκουτιέρες (66΄ Τσάβες), Χιμένες (76΄ Γκονζάλες).

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (Ούγκο Μπρόος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Σιμπίσι, Μποκάζι, Μοντιμπά (77΄ Απόλις), Σιτόλε, Μοκοένα, Άνταμς (61΄ Ζουάνε), Ρέινερς (77΄ Μακγκόπα), Φόστερ (56΄ Μπάτα).

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