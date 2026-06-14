Μουντιάλ 2026: Βολεύτηκαν με την ισοπαλία Βραζιλία και Μαρόκο (1-1)  

Στην πρεμιέρα τους στον 3ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, η Βραζιλία και το Μαρόκο έμειναν στο 1-1, δείχνοντας και οι δύο μάλλον ικανοποιημένες.

Ο αγώνας διεξήχθη στο «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ και οι Μαροκινοί κυριάρχησαν στο πρώτο 30λεπτο, είχαν σημαντικές ευκαιρίες και πήραν το προβάδισμα στο 21’ με ένα «σκαφτό» πλασέ του Σαϊμπάρι, έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα στο χώρο απ’ τον Μπραχίμ Ντίαζ.

Η «σελεσάο», ωστόσο, βρήκε τον τρόπο να φέρει το ματς στα ίσα στο 32’ σε μία φάση που «μίλησε» η κλάση του Βινίσιους Ζούνιορ, ο οποίος με απίθανη εκτέλεση έστειλε την μπάλα με δύναμη (και ταχύτητα 101 χλμ/ώρα) ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπονού, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Είδαν την κίτρινη κάρτα ο Κασεμίρο και ο Ιμπάνιες.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ιμπάνιες (46’ Ντανίλο), Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντόουγκλας Σάντος, Κασεμίρο (46’ Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες (80’ Ντανίλο Σάντος), Πακετά (61’ Κούνια), Βινίσιους Ζούνιορ, Ραφίνια, Ίγκορ Τιάγκο (61’ Λουίς Ενρίκε).

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπονού, Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ, Μαζραουί (80’ Σαλάχ-Εντίν), Μπουαντί, Ουναΐ (65’ Ελ Μουραμπέτ), Ελ Κχανούς (80’ Αμαϊμουνί), Ελ Αϊναουί, Μπραχίμ Ντίαζ (65’ Ταλμπί), Σαϊμπάρι (89′ Ραχίμι).

*Θεατές: 80.663

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