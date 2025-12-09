Στο 2,4% ανέβηκε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, σοκολάτες και ενοίκια (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο 2,4% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός για τον μήνα Νοέμβριο 2025, από 2% τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (9/12) η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Νοεμβρίου 2025 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2024 προέκυψε αύξηση 2,4% έναντι αύξησης επίσης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στα είδη διατροφής, όπου ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε κρέατα (13%), φρούτα (9%), σοκολάτες (22,9%) και καφέ (20,7%), ενώ σημαντική ήταν η μείωση τιμής στο ελαιόλαδο (37,6%).
Αλλά και στις ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε ενοίκια κατοικιών (8,6%), ένδυση- υπόδηση (1,3%), ηλεκτρισμό (4,5%), πετρέλαιο κίνησης (2%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (4,2%), πακέτο διακοπών (6,3%), εστιατόρια-καφενεία-ζαχαροπλαστεία-κυλικεία (7,7%), ξενοδοχεία (1,7%), κομμωτήρια (4,1%) και ασφάλιστρα υγείας (7%).
Ενώ, μεταξύ Νοεμβρίου και Οκτωβρίου, υπήρξαν νέες ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε μοσχάρι (2,7%), πουλερικά (2,3%), καφέ (2,9%), ηλεκτρισμό (3,5%), πετρέλαιο θέρμανσης (3,3%) και καύσιμα και λιπαντικά (1,2%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Νοέμβριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός σημείωσε αύξηση 2,8% τον Νοέμβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023. Ενώ, τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025 παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
