Στο 2,4% ανέβηκε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, σοκολάτες και ενοίκια (video)

Στο 2,4% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός για τον μήνα Νοέμβριο 2025, από 2% τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (9/12) η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Νοεμβρίου 2025 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2024 προέκυψε αύξηση 2,4% έναντι αύξησης επίσης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στα είδη διατροφής, όπου ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε κρέατα (13%), φρούτα (9%), σοκολάτες (22,9%) και καφέ (20,7%), ενώ σημαντική ήταν η μείωση τιμής στο ελαιόλαδο (37,6%).

Αλλά και στις ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε ενοίκια κατοικιών (8,6%), ένδυση- υπόδηση (1,3%), ηλεκτρισμό (4,5%), πετρέλαιο κίνησης (2%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (4,2%), πακέτο διακοπών (6,3%), εστιατόρια-καφενεία-ζαχαροπλαστεία-κυλικεία (7,7%), ξενοδοχεία (1,7%), κομμωτήρια (4,1%) και ασφάλιστρα υγείας (7%).

Ενώ, μεταξύ Νοεμβρίου και Οκτωβρίου, υπήρξαν νέες ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε μοσχάρι (2,7%), πουλερικά (2,3%), καφέ (2,9%), ηλεκτρισμό (3,5%), πετρέλαιο θέρμανσης (3,3%) και καύσιμα και λιπαντικά (1,2%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Νοέμβριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

2,7% στην ομάδα «Διατροφή» και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες- καρυκεύματα.

2,7% στην ομάδα «Διατροφή» και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες- καρυκεύματα.

1,7% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

1,3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση , λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

3,7% στην ομάδα «Στέγαση» , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

0,5% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες» , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

0,6% στην ομάδα «Υγεία» , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

0,7% στην ομάδα «Μεταφορές» , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, πετρέλαιο κίνησης, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη).

0,5% στην ομάδα «Επικοινωνίες» , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

0,7% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες» , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, πολιτιστικές δραστηριότητες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές.

2,8% στην ομάδα «Εκπαίδευση» , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

7,4% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια» , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

0,6% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός σημείωσε αύξηση 2,8% τον Νοέμβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023. Ενώ, τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025 παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

