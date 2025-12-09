«Φωτιά» οι τιμές στα κρέατα ενόψει Χριστουγέννων: Αύξηση έως και 30% σε βασικά είδη

Με την εορταστική περίοδο να ξεκινά και τις οικογένειες να ετοιμάζονται για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, η αγορά δείχνει να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ακρίβειας. Οι τιμές σε βασικά εορταστικά προϊόντα – από σοκολάτες και γλυκά μέχρι κρέατα και παιδικά παιχνίδια – εμφανίζουν αυξήσεις που δημιουργούν προβληματισμό σε καταναλωτές και επαγγελματίες.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αγορά τροφίμων και τις εκτιμήσεις επαγγελματιών, τα χριστουγεννιάτικα γλυκά – μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες – εμφανίζουν σημαντικές αυξητικές τάσεις σε σχέση με πέρσι. Οι επαγγελματίες τονίζουν ότι οι αυξήσεις συνδέονται με το κόστος πρώτων υλών, όπως το βούτυρο, τα αμύγδαλα και το μέλι, αλλά και με το ενεργειακό κόστος που συνεχίζει να πιέζει τη βιοτεχνική παραγωγή. Τα πολυτελή γλυκίσματα, ειδικά εκείνα με υψηλής ποιότητας σοκολάτα, έχουν επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, καθώς η παγκόσμια τιμή κακάο έχει κινηθεί ανοδικά τους τελευταίους μήνες.

Οι τιμές για παράδειγμα σε απλούς κουραμπιέδες μελομακάρονα και δίπλες φτάνουν ακόμη και τα 21 ευρώ το κιλό σε ορισμένα ζαχαροπλαστεία, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να αγοράζουν μικρότερες ποσότητες ή επιλέγουν πιο απλές εκδοχές των γλυκών.

Με σημαντικές ανατιμήσεις εισέρχεται και η αγορά τροφίμων στην εορταστική περίοδο, με τα κρέατα – βασικό συστατικό του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – να σημειώνουν απότομες αυξήσεις σε σχέση με πέρσι. Οι καταναλωτές ήδη διαπιστώνουν στα κρεοπωλεία ότι η φετινή χρονιά θα είναι η ακριβότερη της τελευταίας δεκαετίας, ενώ οι επαγγελματίες δηλώνουν ότι το κύμα ακρίβειας οφείλεται τόσο στο αυξημένο κόστος παραγωγής όσο και στη μειωμένη προσφορά.

Ειδικότερα η σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024 αναδεικνύει σαφείς και έντονες αυξήσεις σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες:

Γαλοπούλα: από 11–13 €/κιλό πέρσι, φέτος στη Βαρβάκειο η τιμή ξεκινά από 8,99 €/κιλό, όμως στα συνοικιακά κρεοπωλεία κινείται υψηλότερα.

Αρνί – Κατσίκι: από 12–16 €/κιλό το 2024, φέτος διαμορφώνεται σε 14–17 €/κιλό.

Χοιρινό: από 4–5,50 €/κιλό πέρσι, φέτος κυμαίνεται στα 5,98–6,50 €/κιλό.

Κοτόπουλο ολόκληρο: από 3,50–5 €/κιλό πέρσι, φέτος φτάνει τα 3,50–5,50 €/κιλό.

Μοσχάρι: από 12–14,50 €/κιλό, φέτος απογειώνεται στα 15,90–19 €/κιλό.

Η αύξηση είναι εμφανής, ιδιαίτερα σε μοσχάρι, χοιρινό και αρνί, όπου η ανατίμηση αγγίζει ή και ξεπερνά το 20–30%.

Σύμφωνα με κρεοπώλες και παραγωγούς, οι τιμές αυξάνονται για τρεις βασικούς λόγους:

Αυξημένο κόστος ζωοτροφών: Το τελευταίο έτος οι τιμές των ζωοτροφών έχουν επιβαρύνει σημαντικά το τελικό κόστος κρέατος.

Μεταφορικά και ενέργεια: Οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα και η αύξηση του λειτουργικού κόστους «περνάνε» αναγκαστικά στο τελικό προϊόν.

Μειωμένη παραγωγή σε ορισμένες περιοχές: Οι ζημιές από καιρικά φαινόμενα και η συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα πιέζουν την προσφορά, ειδικά στα αμνοερίφια.

Πώς αντιδρούν οι καταναλωτές

Οι οικογένειες εμφανίζονται πλέον πολύ πιο επιφυλακτικές, αναζητώντας οικονομικότερες επιλογές ή μικρότερες ποσότητες. Πολλοί στρέφονται σε χοιρινό αντί για μοσχάρι ή αρνί, ενώ αυξάνονται οι καταναλωτές που συγκρίνουν τιμές μεταξύ Βαρβακείου και συνοικιακών κρεοπωλείων για μεγαλύτερη οικονομία.

Το στοίχημα της αγοράς

Η τελική «έκρηξη» της κίνησης αναμένεται στο τελευταίο δεκαήμερο πριν τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, οι επαγγελματίες φοβούνται ότι η ακρίβεια θα περιορίσει τον όγκο αγορών, παρά την αυξημένη ζήτηση των γιορτών. Επίσης εδώ σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι φέτος σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια δεν θα υπάρχει το περίφημο «Καλάθι των Χριστουγέννων», στο πλαίσιο του οποίου τα σούπερ μάρκετ προχωρούσαν σε προσφορές στη γαλοπούλα.

Δεν λείπει όμως η πίεση ούτε στα παιδικά παιχνίδια, όπου οι λιανέμποροι βλέπουν αυξήσεις έως και άνω του 30% σε πολλές κατηγορίες. Η άνοδος αυτή συνδέεται με το κόστος εισαγωγής, την αύξηση στα μεταφορικά και τα λειτουργικά κόστη των καταστημάτων. Οι γονείς δηλώνουν ότι η φετινή χρονιά είναι από τις δυσκολότερες, καθώς η λίστα δώρων «τσιμπάει» αισθητά.

Παρά τις αυξήσεις, η αγορά παραμένει σε αναμονή για το «τελευταίο δεκαήμερο» πριν τα Χριστούγεννα – διάστημα που παραδοσιακά σημειώνεται η μεγαλύτερη καταναλωτική κίνηση. Ωστόσο, πολλοί επαγγελματίες φοβούνται ότι η μειωμένη αγοραστική δύναμη θα συμπιέσει τις πωλήσεις, παρότι οι ανάγκες των γιορτών συνήθως οδηγούν σε αύξηση κατανάλωσης.

