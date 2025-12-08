ΠΟΜΙΔΑ: Μίνι ΕΝΦΙΑ μεταμφιεσμένος σε δημοτικό τέλος δημιουργεί τριπλή επιβάρυνση ιδιοκτητών από 2027

Ένα «μίνι ΕΝΦΙΑ» μεταμφιεσμένο σε δημοτικό φόρο περιγράφει η ΠΟΜΙΔΑ το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), το οποίο αντικαθιστά από το 2027 τον γνωστό ΤΑΠ και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων. Η ενοποίηση των δύο παλαιών επιβαρύνσεων παρουσιάζεται ως απλοποίηση, ωστόσο οι ιδιοκτήτες κάνουν λόγο για μια βαθιά ανατροπή που πολλαπλασιάζει τα βάρη τους και αλλάζει εκ θεμελίων τη σχέση ιδιοκτησίας–Δήμων.

Το νέο τέλος, που προβλέπεται στον υπό διαβούλευση Κώδικα Αυτοδιοίκησης, θα υπολογίζεται με συντελεστή από 0,80‰ έως 1‰ επί της αξίας κάθε ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από την τιμή ζώνης και τον συντελεστή παλαιότητας. Οι Δήμοι θα μπορούν να ορίζουν το ύψος του συντελεστή, γεγονός που ουσιαστικά μεταφέρει σε τοπικό επίπεδο μια διαδικασία αύξησης εσόδων χωρίς επαρκή μηχανισμό ελέγχου ή συγκράτησης υπερβολών.

Στην πράξη, το νέο σχήμα καταργεί δύο φόρους που επιβάλλονταν με διαφορετική λογική – ο ΤΑΠ στους ιδιοκτήτες και ο ΦΗΧ στους χρήστες των ακινήτων – και δημιουργεί μια ενιαία επιβάρυνση η οποία πέφτει αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, αυτή η ενοποίηση δεν μηδενίζει τις συνολικές χρεώσεις, αλλά τις αυξάνει σημαντικά: ο νέος συντελεστής είναι πολλαπλάσιος του σημερινού ΤΑΠ, ενώ ο ΦΗΧ, που αντιστοιχούσε περίπου στο 50% του ΤΑΠ, ενσωματώνεται πλέον πλήρως στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα μεταφράζεται σε διπλάσιες ή και τριπλάσιες επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές με υψηλές τιμές ζώνης.

Το ΤΤΑ θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εντός σχεδίου ή οικισμών, καθώς και σε κτίσματα εκτός σχεδίου, όπου για τον υπολογισμό θα λαμβάνεται υπόψη η αξία του κτίσματος και επιπλέον διπλάσια έκταση γης από αυτή που καταλαμβάνει. Επίσης θα επιβάλλεται και στο δικαίωμα υψούν, εφόσον έχει μεταβιβαστεί συμβολαιογραφικά.

Υπόχρεος για την πληρωμή παραμένει ο ιδιοκτήτης της 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους, ενώ σε περίπτωση επικαρπίας χρεώνεται ο επικαρπωτής. Οι νέοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώνουν το ακίνητό τους εντός ενός μήνα από την απόκτηση, ενώ κάθε μεταβολή στα στοιχεία θα πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε δύο μήνες, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους.

Για ακίνητα των οποίων ο λογαριασμός ρεύματος είναι στο όνομα του ενοικιαστή, η καταβολή του ΤΤΑ θα γίνεται μέσω του λογαριασμού και θα αφαιρείται από το μίσθωμα – μηχανισμός που δημιουργεί νέο κύκλο τριβών στις σχέσεις ιδιοκτήτη–ενοικιαστή. Η μη πληρωμή τριών συνεχόμενων λογαριασμών ή ενός τριμηνιαίου οδηγεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης, ενώ επανασύνδεση δεν πραγματοποιείται χωρίς ολοσχερή εξόφληση των οφειλών.

Για ακίνητα χωρίς μετρητή ΔΕΔΔΗΕ, η βεβαίωση και η είσπραξη περνά απευθείας στους Δήμους, με την πληρωμή να γίνεται σε τρεις τετραμηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ.

Η έντονη κριτική που ασκείται από την ΠΟΜΙΔΑ δεν αφορά μόνο το ύψος των επιβαρύνσεων, αλλά και τον ευρύτερο κίνδυνο: ότι ένας φόρος ο οποίος υποτίθεται πως χρηματοδοτεί την τοπική ανάπτυξη μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε έναν μόνιμο, διαρκώς αυξανόμενο μηχανισμό άντλησης εσόδων από την ακίνητη περιουσία. Σε μια περίοδο όπου το κόστος ιδιοκτησίας αυξάνεται συνεχώς και η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε διαρκή πίεση, οι ιδιοκτήτες φοβούνται ότι το ΤΤΑ δεν αποτελεί απλώς μια οργανωτική αλλαγή, αλλά μια νέα στρώση φορολογικού βάρους η οποία προστίθεται στον ήδη επιβαρυμένο ΕΝΦΙΑ.

Το αν το νέο τέλος θα εξελιχθεί πράγματι σε έναν δεύτερο ΕΝΦΙΑ εξαρτάται από τις τελικές ρυθμίσεις και τη στάση των Δήμων. Το βέβαιο είναι ότι η συζήτηση μόλις ξεκίνησε – και ήδη φουντώνει.

