ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

03.12.2025 13:19

Έκρηξη έως 57% στην τιμή μοσχαρίσιου κρέατος φέτος τα Χριστούγεννα

03.12.2025 13:19
kreas-new

Αυξημένες τιμές έως και 57% παρατηρούνται στο μοσχαρίσιο κρέας σε σχέση με πέρσι.

Και αυτό λίγες μέρες πριν μπούμε στην καρδιά της χριστουγεννιάτικης περιόδου κατά τις οποίες σημειώνεται αυξημένη κατανάλωση γενικότερα κρέατος.

Σύμφωνα με τις τιμές του «κρεοπωλείου της αγοράς», τις οποίες ανάρτησε σήμερα (3 Δεκεμβρίου 2025) ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, η μεγαλύτερη αύξηση (σε σχέση με τις 3 Δεκεμβρίου 2024) σημειώνεται στο βοδινό συκώτι, καθώς εκτινάχτηκε φέτος στα 10,98 ευρώ το κιλό έναντι 6,98 ευρώ πέρσι (αύξηση 57%).

Αύξηση 50% σημείωσε η τιμή βοδινό οσοκούμπο (νωπό), φτάνοντας στα 14,98 ευρώ το κιλό φέτος, έναντι 9,98 ευρώ το κιλό πέρσι.

Η τιμή του μοσχαρίσιου κιμά λάπα (εισαγωγής) σημείωσε αύξηση 33% σε σχέση με πέρσι, φτάνοντας στα 11,98 ευρώ το κιλό έναντι 8,98 ευρώ πέρσι.

Τέλος, η τιμή του μοσχαρίσιου νωπού στήθους (ελληνικό) αυξήθηκε κατά 30% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2024, φτάνοντας στα 12,98 ευρώ το κιλό έναντι 9,98 ευρώ το κιλό πέρσι.

Αυξημένη, όμως, είναι και η τιμή του ελληνικού αρνιού γάλακτος (νωπό), καθώς καταγράφει άνοδο 7,7% σε σχέση με πέρσι (13,98 ευρώ το κιλό έναντι 12,98 ευρώ).

