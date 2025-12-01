search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 02:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 19:52

«Χωρίς φρένο» οι τιμές στα κρέατα – Απλησίαστο το μοσχάρι με 55% αύξηση της τιμής του την τελευταία διετία

01.12.2025 19:52
kreas

Προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία για τις αλλεπάλληλες αυξήσεις στις τιμές του κρέατος, που κινδυνεύουν να το μετατρέψουν σε είδος πολυτελείας. 

Την ίδια ώρα, όσο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι στο δρόμο, τόσο οι ελλείψεις μεγαλώνουν και οι τιμές ανεβαίνουν, με το μείγμα να γίνεται «εκρηκτικό» και λόγω της κερδοσκοπίας των μεσαζόντων. 

«Το μοσχάρι, το οποίο με βάση τα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάρει αύξηση περίπου 55%, δεν ξέρουμε αν μπορεί να σταματήσει αυτή η αύξηση ή όχι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει παραγωγή. Στα πουλερικά γενικότερα έχουμε μία σταθερότητα τους τελευταίους μήνες. Το βαλάντιο πλέον του καταναλωτή έχει μειωθεί, η αγοραστική δύναμή του έχει μειωθεί», ανέφερε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης, μιλώντας στο Mega.

Είδος πολυτελείας το κρέας για πολλά χαμηλόμισθα νοικοκυριά 

Με τις συνεχόμενες αυξήσεις, μεγάλο μέρος των καταναλωτών δυσκολεύονται πλέον να ακουμπήσουν το κρέας, και γυρνάμε σε εποχές που το κρέας έμπαινε 1-2 φορές την εβδομάδα στο τραπέζι για πολλά χαμηλόμισθα νοικοκυριά

«Ένα κομμάτι μοσχάρι χωρίς κόκαλο, για μαγείρεμα, ξεκινάει από τα 15,98, 16 ευρώ δηλαδή το κιλό. Ένα κοτόπουλο ολόκληρο είναι στα 3,48. Ένα κομμάτι χοιρινό χωρίς κόκαλο για μαγείρεμα ξεκινά από τα 5,98, ενώ η τιμή για το αρνί και το κατσίκι το ολόκληρο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα 13,98 με το κεφάλι και τη συκωταριά, και από εκεί και πέρα αναλόγως το κομμάτι είναι αντίστοιχη», είπε κρεοπώλης στο Mega.

Την ίδια ώρα, τελειωτικό χτύπημα τους κτηνοτρόφους, και κατά συνέπεια και στους καταναλωτές, δίνει η ευλογιά των προβάτων.

Διαβάστε επίσης:

Έτοιμοι για σκληρή και πολυήμερη μάχη οι αγρότες – Μπλόκα σε τρία σημεία, ενίσχυση στον κόμβο της Νίκαιας με 1.000 τρακτέρ

Περιστέρι: Χειροπέδες σε υπεύθυνο νυχτερινού μαγαζιού – Επέτρεψε την είσοδο σε ανήλικους, τους σέρβιρε αλκοόλ

79χρονος έχασε τη ζωή του στη Χαλκιδική όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου προσπαθώντας να κόψει ξύλα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 02:02
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

1 / 3