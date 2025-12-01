«Χωρίς φρένο» οι τιμές στα κρέατα – Απλησίαστο το μοσχάρι με 55% αύξηση της τιμής του την τελευταία διετία

Προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία για τις αλλεπάλληλες αυξήσεις στις τιμές του κρέατος, που κινδυνεύουν να το μετατρέψουν σε είδος πολυτελείας.

Την ίδια ώρα, όσο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι στο δρόμο, τόσο οι ελλείψεις μεγαλώνουν και οι τιμές ανεβαίνουν, με το μείγμα να γίνεται «εκρηκτικό» και λόγω της κερδοσκοπίας των μεσαζόντων.

«Το μοσχάρι, το οποίο με βάση τα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάρει αύξηση περίπου 55%, δεν ξέρουμε αν μπορεί να σταματήσει αυτή η αύξηση ή όχι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει παραγωγή. Στα πουλερικά γενικότερα έχουμε μία σταθερότητα τους τελευταίους μήνες. Το βαλάντιο πλέον του καταναλωτή έχει μειωθεί, η αγοραστική δύναμή του έχει μειωθεί», ανέφερε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης, μιλώντας στο Mega.

Είδος πολυτελείας το κρέας για πολλά χαμηλόμισθα νοικοκυριά

Με τις συνεχόμενες αυξήσεις, μεγάλο μέρος των καταναλωτών δυσκολεύονται πλέον να ακουμπήσουν το κρέας, και γυρνάμε σε εποχές που το κρέας έμπαινε 1-2 φορές την εβδομάδα στο τραπέζι για πολλά χαμηλόμισθα νοικοκυριά.

«Ένα κομμάτι μοσχάρι χωρίς κόκαλο, για μαγείρεμα, ξεκινάει από τα 15,98, 16 ευρώ δηλαδή το κιλό. Ένα κοτόπουλο ολόκληρο είναι στα 3,48. Ένα κομμάτι χοιρινό χωρίς κόκαλο για μαγείρεμα ξεκινά από τα 5,98, ενώ η τιμή για το αρνί και το κατσίκι το ολόκληρο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα 13,98 με το κεφάλι και τη συκωταριά, και από εκεί και πέρα αναλόγως το κομμάτι είναι αντίστοιχη», είπε κρεοπώλης στο Mega.

Την ίδια ώρα, τελειωτικό χτύπημα τους κτηνοτρόφους, και κατά συνέπεια και στους καταναλωτές, δίνει η ευλογιά των προβάτων.

Διαβάστε επίσης:

Έτοιμοι για σκληρή και πολυήμερη μάχη οι αγρότες – Μπλόκα σε τρία σημεία, ενίσχυση στον κόμβο της Νίκαιας με 1.000 τρακτέρ

Περιστέρι: Χειροπέδες σε υπεύθυνο νυχτερινού μαγαζιού – Επέτρεψε την είσοδο σε ανήλικους, τους σέρβιρε αλκοόλ

79χρονος έχασε τη ζωή του στη Χαλκιδική όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου προσπαθώντας να κόψει ξύλα