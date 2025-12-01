search
01.12.2025 19:06

Περιστέρι: Χειροπέδες σε υπεύθυνο νυχτερινού μαγαζιού – Επέτρεψε την είσοδο σε ανήλικους, τους σέρβιρε αλκοόλ

01.12.2025 19:06
alkool new

Χειροπέδες σε υπεύθυνο νυχτερινού μαγαζιού στο Περιστέρι πέρασαν οι Αρχές, μετά τον εντοπισμό 15 ανήλικων στο κατάστημα, στους οποίους είχε επιτραπεί η είσοδος και τους είχε χορηγηθεί αλκοόλ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η έφοδος στο εν λόγω κέντρο διασκέδασης πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 30/11, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του 31χρονου υπεύθυνου του μαγαζιού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν, για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τον εντοπισμό ανήλικων σε κέντρο διασκέδασης στο Περιστέρι

«Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες της 29-11-2025, ειδική εξόρμηση για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Δ.Α.Ο.Ε., αστυνομικός σκύλος και υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, πρώτες πρωινές ώρες της 30-11-2025 κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος -15- ανήλικα άτομα, στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 31χρονου υπεύθυνου του καταστήματος ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

