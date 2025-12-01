search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 00:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 18:58

Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών

01.12.2025 18:58
mat agrotes

Η συνδικαλιστική παράταξη Πρωτοβουλία Αστυνομικών προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τα πρόσφατα επεισόδια που σημειώθηκαν στις κινητοποιήσεις των αγροτών στη Λάρισα, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στις εικόνες καταστολής.

Η Πρωτοβουλία Αστυνομικών τονίζει την ανάγκη σεβασμού των αγωνιζόμενων αγροτών και αποστασιοποίησης των αστυνομικών από πρακτικές που τους φέρνουν αντιμέτωπους με κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Η ανακοίνωση

«Καταγγέλλουμε τις πρόσφατες εικόνες καταστολής απέναντι στους αγρότες της Θεσσαλίας και άλλων περιοχών της χώρας.

Ως άνθρωποι που προερχόμαστε και από οικογένειες αγροτών – κτηνοτρόφων, οφείλουμε να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας απέναντι σε πρακτικές που στρέφουν τους αστυνομικούς ενάντια σε εκείνους που παλεύουν για την επιβίωσή τους.

Δεν ανεχόμαστε να χρησιμοποιούμαστε ως μηχανισμός καταστολής απέναντι σε ανθρώπους που είναι οι δικοί μας άνθρωποι: τα αδέρφια μας, οι γονείς μας, οι φίλοι μας, οι γείτονές μας.

Πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε σε αγροτικά χωριά, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις δυσκολίες, το κόστος παραγωγής, την ανασφάλεια απέναντι σε φυσικές καταστροφές, και βλέπουμε καθημερινά τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων για να επιβιώσουν.

Είναι απαράδεκτο, αντί η πολιτεία να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους, να επιλέγει τον δρόμο των χημικών, των ΜΑΤ, της έντασης και των προσαγωγών. Να σταματήσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τους συναδέλφους μας, ως «εργαλείο», για να φιμώνει δίκαιους κοινωνικούς αγώνες.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα: Δεν θα δεχτούμε να γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας. Ζητάμε σεβασμό στα δικαιώματα των αγροτοκτηνοτρόφων. Ο ρόλος μας είναι η προστασία του λαού και όχι η καταστολή του.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ».

Διαβάστε επίσης:

79χρονος έχασε τη ζωή του στη Χαλκιδική όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου προσπαθώντας να κόψει ξύλα

Δικηγορικοί Σύλλογοι: Τα εκλογικά αποτελέσματα του α΄ γύρου – Και Δευτέρα η ψηφοφορία σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη

Απολογείται την Τετάρτη ο 29χρονος που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα – Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

MixCollage-01-Dec-2025-11-34-PM-5500
ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου Ρομά στη Θεσσαλονίκη – Οδηγούσε κλεμμένο μηχανάκι στο αντίθετο ρεύμα (Video)

raper poorstacy nekros – new
LIFESTYLE

Poorstacy: Εντοπίστηκε νεκρός ο ράπερ – Αναφορές για πιθανή αυτοκτονία του 26χρονου μουσικού – Η υποψηφιότητα για Grammy

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 00:35
athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

1 / 3