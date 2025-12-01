search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 18:02

Απολογείται την Τετάρτη ο 29χρονος που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα – Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου

01.12.2025 18:02
loutsa new

Την Τετάρτη (3/12) θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα

Ο 29χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος με ελαφρά τραύματα. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. 

Στο αλκοτέστ βγήκε αρνητικός. Έχει ληφθεί αιματολογικό δείγμα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε κάνει χρήση άλλων ουσιών. 

Σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ στο ΚΑΤ νοσηλεύεται η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου. Χθες Κυριακή (30/11) υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η τρελή πορεία του 29χρονου

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου του 29χρονου, να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί της λεωφόρου Αρτέμιδος με κατεύθυνση προς Ραφήνα, λίγο πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματός του, περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και καρφωθεί στο πίσω μέρος του σταθμευμένου ΙΧ του 24χρονου, την ώρα που ο ίδιος, μαζί με τη μητέρα του, την αδελφή του και τη φίλη του έβγαζαν κάποιες βαλίτσες από το πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου. 

Ο 24χρονος, ο οποίος βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε με το κεφάλι στο κράσπεδο, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε βαρύττα και η φίλη του, ενώ η μητέρα του και η αδελφή του έφεραν πιο ελαφρά τραύματα, με τον 29χρονο μετά το τροχαίο να μοιάζει να μην έχει αντιληφθεί το τι προκάλεσε

Είχε συλληφθεί έξι φορές

Ο 29χρονος είχε «πλούσιο» ποινικό παρελθόν και  εμπλοκές με τον νόμο για ναρκωτικά και κλοπές, από το 2011.  

  • Το 2011 συνελήφθη στη Λούτσα μετά από καταγγελία για κλοπή δικύκλου.
  • Το 2015 συνελήφθη μαζί με ένα ακόμη άτομο για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.
  • Το 2015 συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα μικρή ποσότητα κάνναβης, μετά από έλεγχο της ΔΙΑΣ
  • Το 2017 συνελήφθη επίσης στη Λούτσα και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για διακίνηση ναρκωτικών, έχοντας στην κατοχή του 57 γραμμάρια κάνναβης, μαζί με τη σύντροφό του.
  • Το 2022 συνελήφθη επίσης στη Λούτσα και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα μικρή ποσότητα κοκαΐνης και κάνναβης.
  • Το 2022 έγινε προκαταρκτική εξέταση εις βάρος του για συμμετοχή σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Το 2020 δε, είχε εμπλακεί σε μια εκτροπή ΙΧ.

Λούτσα: Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο του 24χρονου – Γόνος της γνωστής οικογένειας με τη σοκολατοποιία «Leonidas»

Ο πατέρας του 24χρονου μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για το τραγικό περιστατικό: «Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί, επειδή έλειπα, ζω στην επαρχία, ήρθε ο αδερφός μου και με πήρε. Δεν ήξερα τίποτα. Δεν με είχε ειδοποιήσει κανένας, γιατί όλα τα άτομα είναι χτυπημένα. Η κοπέλα του κινδυνεύει, δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει».

Όπως είπε, η πρώην σύζυγός του πήρε εξιτήριο, είναι σε χάλια κατάσταση, και η κόρη του το ίδιο, δεν μπορεί να κουνηθεί: «Ψυχολογικά είναι όλοι χάλια. Έχω ένα κορίτσι και τον Σωτηράκη μου. Ο Σωτηράκης έφυγε, έκανε μεταπτυχιακό, ήταν στο Βέλγιο».

«Δεν έμαθα τίποτα, ένας έπεσε πάνω στα παιδιά μου», είπε ο ίδιος σχετικά με το το τροχαίο, ενώ, όσον αφορά την οικογένεια του 29χρονου, και αν επικοινώνησαν μαζί του, ο πατέρας του 24χρονου είπε: «Ποιος να πάρει; Ποιος να πάρει; Και ψάχτε να βρείτε τι οικογένεια είμαστε. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Η γιαγιά του είχε κάνει δωρεές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

«Ένας άγγελος έφυγε», πρόσθεσε ο πατέρας του 24χρονου.

Σημειώνεται ότι ο 24χρονος ήταν γόνος της οικογένειας «Leonidas» με τα διάσημα σοκολατάκια, ενώ διέμενε στο Βέλγιο. Η γιαγιά του και η μητέρα του είναι μεταξύ των ιδιοκτητών της σοκολατοποιίας «Leonidas», που έχει περισσότερα από 1000 καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

