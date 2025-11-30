Τραγωδία στη Λούτσα: Βίντεο σοκ από το τροχαίο – Η στιγμή που το Ι.Χ. σκοτώνει τον 24χρονο

Σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στην Αρτέμιδα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 24χρονου μπροστά στα μάτια της μητέρας του.

Στο βίντεο φαίνεται καρέ καρέ η τρελή πορεία που διέγραψε το αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 29χρονος.

Το αυτοκίνητο κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, με κατεύθυνση προς Ραφήνα. Ξαφνικά ο οδηγός χάνει τον έλεγχο, περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και καρφώνεται στο πίσω μέρος ενός σταθμευμένου Ι.Χ. Ο ήχος της σύγκρουσης είναι εκκωφαντικός.

Είναι η στιγμή που ο 24χρονος με τη μητέρα, την αδελφή και τη φίλη του, βγαίνουν από το αυτοκίνητό τους.

Ο 24χρονος, ο οποίος βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, εκτινάσσεται στο πεζοδρόμιο και χτυπά με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο. Άλλοι δύο πεζοί παρασύρονται από το μπλε αμάξι που συνεχίζει την “τρελή” πορεία.

Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος έμενε στο εξωτερικό, είχε έρθει στην Ελλάδα για να παραστεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο πανεπιστήμιο.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ άλλοι τρεις –μεταξύ των οποίων και ο οδηγός- τραυματίστηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση.

Ο 29χρονος οδηγός δήλωσε αδυναμία να φυσήξει για μέτρηση αλκοόλ λόγω τραυματισμού και έτσι του πήραν αίμα και ούρα.

