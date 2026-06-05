THEON: Μέρισμα 0,31 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,31 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025 ενέκρινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Theon International Plc (THEON), η οποία πραγματοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 24.373.639,95 ευρώ, ενώ εγκρίθηκαν και όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2026 και δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της εταιρείας στις 19 Ιουνίου 2026 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου 2026.

Η THEON αποτελεί έναν από τους βασικούς ευρωπαϊκούς προμηθευτές συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης για στρατιωτικές και αμυντικές εφαρμογές, με σημαντική παρουσία σε διεθνείς αγορές.

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