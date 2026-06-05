THEON: Μέρισμα 0,31 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,31 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025 ενέκρινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Theon International Plc (THEON), η οποία πραγματοποιήθηκε χθες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 24.373.639,95 ευρώ, ενώ εγκρίθηκαν και όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2026 και δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της εταιρείας στις 19 Ιουνίου 2026 (record date).
Η καταβολή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου 2026.
Η THEON αποτελεί έναν από τους βασικούς ευρωπαϊκούς προμηθευτές συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης για στρατιωτικές και αμυντικές εφαρμογές, με σημαντική παρουσία σε διεθνείς αγορές.
Διαβάστε επίσης:
Mondelēz: Πώς η Ελλάδα εξελίσσεται σε διεθνές κέντρο καινοτομίας, τεχνολογίας και κυβερνοασφάλειας για 80 χώρες
ONEX και Antipollution υπέγραψαν συμφωνία για ναυπήγηση έως οκτώ οικολογικών σκαφών σε Ελευσίνα και Σύρο
ΟΤΕ: Στην κατηγορία «Α» από τη Standard & Poor’s, μοναδική ελληνική εταιρεία με τόσο υψηλή αξιολόγηση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.