Mondelēz: Πώς η Ελλάδα εξελίσσεται σε διεθνές κέντρο καινοτομίας, τεχνολογίας και κυβερνοασφάλειας για 80 χώρες

Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά τη θέση της στον χάρτη των διεθνών επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τη Mondelēz International να αναδεικνύει τη χώρα σε έναν από τους σημαντικότερους επιχειρησιακούς και τεχνολογικούς κόμβους του ομίλου στην Ευρώπη. Πέρα από την ισχυρή παρουσία της στην αγορά τροφίμων και σνακ, η πολυεθνική εταιρεία επενδύει πλέον σε τομείς όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η καινοτομία και η κυβερνοασφάλεια, μεταφέροντας στην Ελλάδα κρίσιμες λειτουργίες με διεθνή εμβέλεια.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Mondelēz International αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους στον κλάδο του snacking παγκοσμίως, με καθαρά έσοδα που ανήλθαν σε 38,5 δισ. δολάρια το 2025 και παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες. Στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Κεντρικής Ευρώπης, η οποία διοικείται από την Ελλάδα, ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 12 χώρες, διαθέτει έξι εργοστάσια και επτά γραφεία, ενώ απασχολεί περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους.

Η ελληνική θυγατρική έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον όμιλο τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την εξαγορά της Chipita. Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν ενίσχυσε μόνο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Mondelēz στην κατηγορία των προϊόντων ζύμης, αλλά δημιούργησε και νέες προοπτικές για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, παραγωγικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων εφαρμογών στη χώρα.

Σήμερα, η Mondelēz Ελλάς απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζομένους, ενώ ο κύκλος εργασιών της ξεπέρασε τα 250 εκατ. ευρώ το 2025. Παράλληλα, από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Chipita μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις άνω των 18 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος του εργοστασίου της Λαμίας, το οποίο εξελίσσεται σε κέντρο καινοτομίας για ολόκληρο τον όμιλο. Εκεί λειτουργεί το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Mondelēz για τα προϊόντα ζύμης, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας. Από τις εγκαταστάσεις της Λαμίας σχεδιάζονται και αναπτύσσονται νέα προϊόντα που στη συνέχεια λανσάρονται σε αγορές της Ευρώπης, αλλά και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, το Βιετνάμ, η Βραζιλία και το Μεξικό.

Κατά τη διετία 2024-2025, η ελληνική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης συμμετείχε στη δημιουργία νέων προϊόντων όπως τα Milka Croissant και 7DAYS Oreo, ενώ παράλληλα ανέπτυξε εφαρμογές αυτοματοποίησης στην παραγωγή και νέα συστήματα που συμβάλλουν στην αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων στα ράφια.

Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος της Ελλάδας στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας. Η χώρα φιλοξενεί ένα από τα μόλις τρία παγκόσμια Κέντρα Κυβερνοασφάλειας της Mondelēz International. Πρόκειται για μια υποδομή υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, υποστηρίζοντας περισσότερα από 500 σημεία δραστηριότητας του ομίλου σε 80 χώρες, μεταξύ των οποίων και 140 εργοστάσια.

Το κέντρο στελεχώνεται από περισσότερους από 50 εξειδικευμένους μηχανικούς κυβερνοασφάλειας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από πολυεθνική εταιρεία στην Ελλάδα. Η λειτουργία του ενισχύει το αποτύπωμα της χώρας σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς διεθνώς και δημιουργεί νέες προοπτικές για την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Ταυτόχρονα, το εργοστάσιο της Λάρισας αποκτά αυξανόμενη σημασία στην εφοδιαστική αλυσίδα του ομίλου, καθώς παράγει τη γέμιση για τα κρουασάν 7DAYS που εξάγεται σε μονάδες παραγωγής της Mondelēz σε ευρωπαϊκές αγορές.

Η περίπτωση της Mondelēz αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία. Μεγάλες πολυεθνικές δεν περιορίζονται πλέον στη δημιουργία παραγωγικών μονάδων ή εμπορικών δικτύων, αλλά επιλέγουν την Ελλάδα για δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογίας, ψηφιακής ασφάλειας και ανάπτυξης προϊόντων. Πρόκειται για επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, μεταφέρουν τεχνογνωσία και ενισχύουν τη θέση της χώρας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

Για τη Mondelēz, η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει πλέον ξεπεράσει τον ρόλο μιας σημαντικής τοπικής αγοράς. Εξελίσσεται σε ένα στρατηγικό κέντρο από το οποίο σχεδιάζονται προϊόντα, αναπτύσσονται τεχνολογικές εφαρμογές και προστατεύονται ψηφιακά κρίσιμες λειτουργίες του ομίλου σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο.

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