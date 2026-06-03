Η SKAG παρουσίασε το σχέδιο μετασχηματισμού της στο Executive Lecture Series του ΠΑΔΑ

Τη στρατηγική ανάπτυξης και μετασχηματισμού της για την περίοδο 2023-2026 παρουσίασε η SKAG στο πλαίσιο του Executive Lecture Series του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συμμετέχοντας σε μία ακόμη πρωτοβουλία που φέρνει σε επαφή την ακαδημαϊκή κοινότητα με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Εμπορική Διευθύντρια της SKAG, Πόπη Σκαγιά, ανέπτυξε το θέμα «SKAG Transformation 2023–2026», παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό της εταιρείας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί η εταιρεία στους τομείς της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.

Στην ίδια διοργάνωση συμμετείχε και η Πέτρου Νατς Α.Ε., με παρουσίαση που επικεντρώθηκε στις προσαρμογές των στρατηγικών marketing και logistics κατά τη μετάβαση από την ευρωπαϊκή στην αμερικανική αγορά. Την παρουσίαση πραγματοποίησαν η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Αγγελική Πέτρου, και η Αλεξάνδρα Γκαρτζονίκα από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή φοιτητών και στελεχών των επιχειρήσεων, με επίκεντρο τις σύγχρονες επιχειρηματικές προκλήσεις, τις προοπτικές απασχόλησης και τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή στην αγορά.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ανέθεσαν στους φοιτητές εργασίες βασισμένες σε πραγματικά επιχειρηματικά δεδομένα και σενάρια, παρέχοντας τη δυνατότητα εξοικείωσης με πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Οι εταιρείες θα αξιολογήσουν και θα σχολιάσουν τις προτάσεις των φοιτητών, προσφέροντας ανατροφοδότηση από την πλευρά της επιχειρηματικής πρακτικής.

Παράλληλα, εκφράστηκε ενδιαφέρον για την αναζήτηση νέων στελεχών μέσα από την ακαδημαϊκή κοινότητα, αναδεικνύοντας τον ρόλο τέτοιων πρωτοβουλιών ως γέφυρας μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς εργασίας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων «Οργάνωση Διαφημιστικής Επικοινωνίας» και «Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ» του ΠΑΔΑ, υπό την ευθύνη της καθηγήτριας Ανδρονίκης Κάβουρα.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η συμμετοχή της στο Executive Lecture Series εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της για την ενίσχυση της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα, καθώς και για τη στήριξη της νέας γενιάς επαγγελματιών μέσα από δράσεις που προωθούν τη γνώση, την καινοτομία και την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων.

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