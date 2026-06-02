search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 14:48
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 13:23

Motor Oil: Αποκτά το 60% της ENACT και ενισχύει την παρουσία της στην κυκλική οικονομία

02.06.2026 13:23
MOTOROIL

Στην απόκτηση του 60% της ENACT προχωρά ο Όμιλος Motor Oil, στο πλαίσιο συμφωνίας που σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας σε μια νέα αναπτυξιακή φάση και ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του ενεργειακού ομίλου στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της ENACT, με τις δύο πλευρές να προσβλέπουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω επιχειρησιακών συνεργειών, αξιοποίησης τεχνογνωσίας και ενίσχυσης της επενδυτικής δυναμικής της εταιρείας.

Η είσοδος της Motor Oil στο μετοχικό κεφάλαιο της ENACT θεωρείται κομβικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς της παρέχει πρόσβαση σε ισχυρότερα επενδυτικά εργαλεία, ευρύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά. Παράλληλα, η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική της Motor Oil για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε τομείς που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ENACT, η συμμετοχή ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς και βιομηχανικούς ομίλους της χώρας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας, αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ENACT, Σπύρος Λώλης, χαρακτήρισε τη συμφωνία στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της εταιρείας, σημειώνοντας ότι αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην πορεία και τις προοπτικές της. Όπως ανέφερε, η συνεργασία με τη Motor Oil αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη της ENACT, να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

Όπως υπογράμμισε, η τεχνογνωσία, η στρατηγική προσέγγιση και οι επενδυτικές δυνατότητες της Motor Oil ενδυναμώνουν τη θέση της ENACT, επιτρέποντάς της να υλοποιήσει ταχύτερα τους στόχους της και να διευρύνει το εύρος των υπηρεσιών της.

Με τη συμφωνία αυτή, η ENACT φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της, να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία και να δημιουργήσει νέες προοπτικές σε έναν κλάδο που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε επίσης:

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση EBITDA και περιθωρίων κέρδους στο τρίμηνο

Συμμαχία ONEX–Hanwha για υποβρύχια και πολεμικά πλοία με επίκεντρο τα ελληνικά ναυπηγεία

Μνημόνιο Σκαραμαγκά – Hyundai Heavy Industries για πολεμικά πλοία, σκάφη του Λιμενικού και ειδικά εμπορικά πλοία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kouretas
ADVERTORIAL

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί την αναβάθμιση οδοντιατρικού εξοπλισμού σε 4 σωφρονιστικά καταστήματα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητή έξω από σχολείο

sakellaridis_2102_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με μπηχτές για το κόμμα Τσίπρα σχολίασε τις αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά ο Σακελλαρίδης – «Ωραία τα λόγια, αλλά να γίνουν ταληράκια»

maestro_alexiou
MEDIA

Maestro: Ένας μικρός επίλογος στη σειρά γράφτηκε πριν από λίγες ώρες – Τα γυρίσματα συνεχίζονται…

XARDALIAS_FILE2402
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: 7,2 εκατ. ευρώ για 549 εργαστήρια πληροφορικής σε σχολεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

diamantopoulou doukas karystianoy samaras
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 4 γκάλοπ, η Διαμαντοπούλου, ο Μιτεράν και το μήνυμα Δούκα για ισχυρό ΠΑΣΟΚ, η αντοχή της Καρυστιανού και ο ερχομός του Σαμαρά   

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις -Τι ποσά θα πάρουν

mitsotakis tsipras karystianoy samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο συν ένα νέα κόμματα επαναφέρουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές - Τι θέλει να προλάβει το Μαξίμου για Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 14:48
kouretas
ADVERTORIAL

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί την αναβάθμιση οδοντιατρικού εξοπλισμού σε 4 σωφρονιστικά καταστήματα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητή έξω από σχολείο

sakellaridis_2102_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με μπηχτές για το κόμμα Τσίπρα σχολίασε τις αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά ο Σακελλαρίδης – «Ωραία τα λόγια, αλλά να γίνουν ταληράκια»

1 / 3