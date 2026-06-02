Motor Oil: Αποκτά το 60% της ENACT και ενισχύει την παρουσία της στην κυκλική οικονομία

Στην απόκτηση του 60% της ENACT προχωρά ο Όμιλος Motor Oil, στο πλαίσιο συμφωνίας που σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας σε μια νέα αναπτυξιακή φάση και ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του ενεργειακού ομίλου στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της ENACT, με τις δύο πλευρές να προσβλέπουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω επιχειρησιακών συνεργειών, αξιοποίησης τεχνογνωσίας και ενίσχυσης της επενδυτικής δυναμικής της εταιρείας.

Η είσοδος της Motor Oil στο μετοχικό κεφάλαιο της ENACT θεωρείται κομβικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς της παρέχει πρόσβαση σε ισχυρότερα επενδυτικά εργαλεία, ευρύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά. Παράλληλα, η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική της Motor Oil για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε τομείς που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ENACT, η συμμετοχή ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς και βιομηχανικούς ομίλους της χώρας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας, αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ENACT, Σπύρος Λώλης, χαρακτήρισε τη συμφωνία στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της εταιρείας, σημειώνοντας ότι αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην πορεία και τις προοπτικές της. Όπως ανέφερε, η συνεργασία με τη Motor Oil αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη της ENACT, να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

Όπως υπογράμμισε, η τεχνογνωσία, η στρατηγική προσέγγιση και οι επενδυτικές δυνατότητες της Motor Oil ενδυναμώνουν τη θέση της ENACT, επιτρέποντάς της να υλοποιήσει ταχύτερα τους στόχους της και να διευρύνει το εύρος των υπηρεσιών της.

Με τη συμφωνία αυτή, η ENACT φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της, να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία και να δημιουργήσει νέες προοπτικές σε έναν κλάδο που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

