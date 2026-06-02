Συμμαχία ONEX–Hanwha για υποβρύχια και πολεμικά πλοία με επίκεντρο τα ελληνικά ναυπηγεία

Μια στρατηγική συνεργασία με σημαντικές προεκτάσεις για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, την αμυντική παραγωγή και τη γεωπολιτική θέση της χώρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη εγκαινιάστηκε με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και της νοτιοκορεατικής Hanwha Ocean.

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 29 Μαΐου στην επίσημη κατοικία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Ann Guilfoyle, παρουσία εκπροσώπων των κυβερνήσεων Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας. Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του «Project Trident», μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να μετατρέψει τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και της Σύρου σε έναν από τους σημαντικότερους ναυπηγικούς και αμυντικούς κόμβους της ευρύτερης περιοχής.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους 1,35 δισ. ευρώ και αναπτύσσεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου κατασκευής, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αμυντικών και εμπορικών πλοίων, με δυνατότητες που θα εξυπηρετούν τόσο τις ελληνικές όσο και τις συμμαχικές ναυτικές δυνάμεις.

Η πρώτη φάση του σχεδίου περιλαμβάνει επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων συντήρησης και επισκευής πλοίων, με την ανάπτυξη υποδομών που θα μπορούν να εξυπηρετούν μεγάλα πλοία κατηγορίας Suezmax, καθώς και μονάδες του 6ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη δεύτερη φάση, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, προβλέπεται εκτεταμένη αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων, ανάπτυξη σύγχρονων τερματικών σταθμών και δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών logistics που θα υποστηρίζουν τόσο εμπορικές όσο και αμυντικές δραστηριότητες.

Η τρίτη και μεγαλύτερη φάση του προγράμματος, ύψους 1 δισ. ευρώ, επικεντρώνεται στην τεχνολογική αναβάθμιση των ναυπηγείων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η εγκατάσταση αυτοματοποιημένων και ρομποτικών γραμμών παραγωγής, νέου εξειδικευμένου εξοπλισμού, αλλά και ειδικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή και υποστήριξη υποβρυχίων.

Σύμφωνα με τους εμπνευστές του σχεδίου, το οικονομικό αποτύπωμα της επένδυσης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τη δημιουργία περίπου 10.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια, ενώ η συμβολή στο ΑΕΠ υπολογίζεται ότι μπορεί να φθάσει έως και 0,8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως.

Παράλληλα, οι προβλέψεις αναφέρουν ότι τα συνολικά φορολογικά έσοδα και οι εισροές προς το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαπενταετίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, καθώς στόχος είναι η ελληνική προστιθέμενη αξία να φθάσει το 70%, εντάσσοντας ελληνικές επιχειρήσεις σε διεθνή ναυπηγικά και αμυντικά προγράμματα.

Ο πρόεδρος και ιδρυτής της ONEX Shipyards & Technologies, Πάνος Ξενοκώστας, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως μια πρωτοβουλία που ξεπερνά τα στενά όρια μιας επιχειρηματικής συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επανατοποθέτηση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυπηγικό χάρτη και για την ανάδειξή της σε κέντρο τεχνολογίας, ασφάλειας και βιομηχανικής παραγωγής.

Το «Project Trident» αποκτά παράλληλα και έντονη γεωπολιτική διάσταση, καθώς συνδέεται με τη στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ, Ελλάδας και Νότιας Κορέας στον τομέα της άμυνας και της ναυπηγικής βιομηχανίας. Οι εμπλεκόμενες πλευρές εκτιμούν ότι η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό ναυπηγικό και βιομηχανικό κόμβο για τη Μεσόγειο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, διευρύνοντας τον ρόλο της από αγοραστή αμυντικών συστημάτων σε χώρα με ουσιαστική παραγωγική συμμετοχή στον συγκεκριμένο τομέα.

Η ONEX διαθέτει σήμερα ναυπηγικές εγκαταστάσεις στη Σύρο και την Ελευσίνα, ενώ το συνολικό επενδυτικό της πρόγραμμα στην Ελλάδα ξεπερνά τα 650 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά της, η Hanwha Ocean συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ναυπηγικούς ομίλους διεθνώς, με δραστηριότητα στην κατασκευή πολεμικών πλοίων, υποβρυχίων, εμπορικών πλοίων και εξειδικευμένων ενεργειακών μονάδων.

