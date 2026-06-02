Μνημόνιο Σκαραμαγκά – Hyundai Heavy Industries για πολεμικά πλοία, σκάφη του Λιμενικού και ειδικά εμπορικά πλοία

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τη νοτιοκορεατική Hyundai Heavy Industries προχωρούν αύριο, Τρίτη 2 Ιουνίου, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 2026.

Η συμφωνία αφορά τη διερεύνηση και ανάπτυξη συνεργασιών σε ναυπηγικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και στην κατασκευή ειδικών εμπορικών πλοίων, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές κοινές δράσεις των δύο πλευρών στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τη διοίκηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους ναυπηγικούς ομίλους παγκοσμίως συνιστά σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του ναυπηγείου τόσο στον αμυντικό όσο και στον εμπορικό τομέα.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ενισχύουν την παρουσία τους στις επισκευές εμπορικών πλοίων και υλοποιούν έργα για το Πολεμικό Ναυτικό, όπως η συντήρηση υποβρυχίων τύπου 214 και η προετοιμασία για την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ.

