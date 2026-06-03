Αποκλειστική συμφωνία ΧΗΤΟΣ και ΒΕΝΕΤΗΣ ενισχύει την παρουσία του ΖΑΓΟΡΙ στην οργανωμένη εστίαση

Νέα εμπορική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην οργανωμένη εστίαση υλοποιεί η ΧΗΤΟΣ, καθώς το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ αποκτά αποκλειστική παρουσία στο δίκτυο καταστημάτων της ΒΕΝΕΤΗΣ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η συμφωνία αφορά τη διάθεση προϊόντων της ΧΗΤΟΣ και της Green Beverages στα καταστήματα της αλυσίδας, με αιχμή το ΖΑΓΟΡΙ, το οποίο θα διατίθεται και με ειδική co-branded ετικέτα που θα φέρει το λογότυπο της ΒΕΝΕΤΗΣ. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας και καθημερινής κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας θα διατίθενται οι συσκευασίες ΖΑΓΟΡΙ 500 ml και 1,5 λίτρου με τη νέα κοινή εμπορική ταυτότητα, ενώ την προϊοντική πρόταση συμπληρώνουν η γυάλινη φιάλη ΖΑΓΟΡΙ 1 λίτρου, το ΖΑΓΟΡΙ Sports 750 ml και το ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε γυάλινη φιάλη 330 ml.

Παράλληλα, στα σημεία πώλησης της ΒΕΝΕΤΗΣ εντάσσονται και επιλεγμένα αναψυκτικά του Ομίλου Green Beverages, όπως η Green Cola, οι σειρές Green Flavors στις γεύσεις πορτοκάλι, λεμόνι και βύσσινο, καθώς και το Green Mocktail Bitter Orange Spritz.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΧΗΤΟΣ, η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες γύρω από την ποιότητα των προϊόντων, την ελληνική επιχειρηματικότητα και τη σύγχρονη διατροφική εμπειρία, ενώ στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των δύο brands στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

Η αποκλειστική συνεργασία βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή από τον Απρίλιο του 2026 και καλύπτει το σύνολο του δικτύου της ΒΕΝΕΤΗΣ σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Κρήτη, Μύκονο, Χίο και Νάξο.

Για τη ΧΗΤΟΣ, η συμφωνία αποτελεί μία ακόμη κίνηση ενίσχυσης της θέσης της στην αγορά εκτός σπιτιού (out-of-home market), αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο της ΒΕΝΕΤΗΣ και τη μεγάλη καθημερινή επισκεψιμότητα των καταστημάτων της.

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