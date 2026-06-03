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03.06.2026 09:10

Νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής εγκαινίασε η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ενισχύοντας τις διαγνωστικές δυνατότητες στην Ελλάδα

03.06.2026 09:10
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Σε επένδυση υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της διαγνωστικής ιατρικής προχώρησε ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, εγκαινιάζοντας το νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής στο Πρότυπο Κέντρο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στο Περιστέρι.

Η νέα μονάδα εντάσσεται στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου για την ενίσχυση των υπηρεσιών προηγμένης απεικόνισης και αναμένεται να διευρύνει τις δυνατότητες διάγνωσης και παρακολούθησης ασθενών στους τομείς της ογκολογίας, της καρδιολογίας, της νευρολογίας και της γενικής πυρηνικής ιατρικής.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να τελεί τα εγκαίνια, ενώ παρευρέθηκαν η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της ιατρικής κοινότητας και θεσμικών φορέων.

Σύμφωνα με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, η νέα υποδομή αξιοποιεί τεχνολογίες τελευταίας γενιάς της GE HealthCare, ενσωματώνοντας συστήματα PET/CT και SPECT/CT με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ακριβέστερη απεικόνιση και την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών παθήσεων.

Η επένδυση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πυρηνική ιατρική αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη σύγχρονη κλινική πρακτική, καθώς επιτρέπει την αξιολόγηση όχι μόνο της μορφολογίας αλλά και της λειτουργίας οργάνων και ιστών σε μοριακό επίπεδο.

Μέσω εξετάσεων όπως το PET/CT και το SPECT/CT, οι γιατροί μπορούν να αποκτούν κρίσιμες πληροφορίες για τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση και την παρακολούθηση ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και οι νευρολογικές διαταραχές, συμβάλλοντας στη λήψη πιο στοχευμένων θεραπευτικών αποφάσεων.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, το σύστημα Omni Legend PET/CT 16 προσφέρει υψηλή ποιότητα απεικόνισης και αυξημένη διαγνωστική ακρίβεια, αξιοποιώντας δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της διαδικασίας εξέτασης. Αντίστοιχα, το σύστημα SPECT/CT NM/CT 850 συνδυάζει λειτουργική και ανατομική απεικόνιση, διευκολύνοντας τον ακριβέστερο εντοπισμό και χαρακτηρισμό των ευρημάτων, με παράλληλη μείωση της ακτινικής επιβάρυνσης και συντομότερους χρόνους εξέτασης.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Γιώργος Σπανός, ανέφερε ότι η νέα επένδυση ενισχύει την πρόσβαση των ασθενών σε σύγχρονες διαγνωστικές τεχνολογίες, υπογραμμίζοντας ότι η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Με τη νέα μονάδα, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στον τομέα της προηγμένης διαγνωστικής απεικόνισης, επεκτείνοντας τις δυνατότητές του σε έναν κλάδο που παρουσιάζει διαρκή τεχνολογική εξέλιξη και αυξανόμενη σημασία για το σύστημα υγείας και τη φροντίδα των ασθενών.

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