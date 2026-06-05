Μαντόνα: Εντυπωσίασε η 15λεπτη εμφάνισή της στην Times Square – Το ακροβατικό που τρόμαξε τους θεατές (Videos)

Μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στην Times Square πραγματοποίησε η Μαντόνα, η οποία έδωσε μια 15λεπτη συναυλία μπροστά σε πλήθος θαυμαστών, εντυπωσιάζοντας τόσο με την εμφάνισή της, όσο και με τη σκηνική παρουσία της.

Η 67χρονη σταρ κατάφερε, για ακόμα μια φορά, να κλέψει τις ενυπώσεις στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ «Confessions II» όπου εμφανίστηκε στη σκηνή, φορώντας ένα εφαρμοστό ροζ κορσέ πάνω από ένα κορμάκι, το οποίο συνδύασε με μπλε σουτιέν. Το σύνολο ολοκλήρωναν ροζ γάντια και ασορτί κάλτσες μέχρι τους μηρούς, μπλε γυαλιά ηλίου, ένα διαμαντένιο κολιέ και ασημί μπότες μέχρι το γόνατο.

Η σκηνή είχε τοποθετηθεί σε υπερυψωμένο σημείο πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ η σκηνή διέθετε διάφανο προστατευτικό στην άκρη της.

Ωστόσο, η Μαντόνα προχώρησε σε μια κίνηση που αιφνιδίασε τους θεατές, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και επιφωνήματα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η τραγουδίστρια πέρασε το ένα πόδι πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα, παραμένοντας για λίγα δευτερόλεπτα σε θέση που την έφερνε κυριολεκτικά πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος, τρομάζοντας τους θεατές που δεν σταμάτησαν να τη χειροκροτούν.

Τα σχετικά βίντεο κάνουν από τα πρώτα λεπτά της συναυλίας τον γύρο του διαδικτύου, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν για το θέματα που προσφέρει με κάθε εμφάνισή της.

Το σόου είχε πολλά θεατρικά στοιχεία με χορευτές, DJ και περιστρεφόμενη σκηνή, το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνονταν οι επιτυχίες «Hung Up» και «I Love New York», τραγούδια που είχαν συμπεριληφθεί στο άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor» του 2005, ενώ το νέο άλμπουμ «Confessions II», που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, αποτελεί τη συνέχεια του «Confessions on a Dance Floor».

«Το Confessions II είναι μια ερωτική επιστολή προς τη χορευτική μουσική και προς όλους τους χώρους και τις κοινότητες που τη δημιουργούν ή την απολαμβάνουν». Παράλληλα, σημείωσε: «Η πίστα χορού δεν αφορά σε έναν συγκεκριμένο χώρο ή σε ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι όπου συγκεντρωνόμαστε για να χορέψουμε, να γιορτάσουμε και να συνδεθούμε. Σας ευχαριστώ που είστε μέρος αυτής της στιγμής και που στηρίζετε τη μουσική μου. Τα λέμε στην πίστα!» είχε γράψει η τραγουδίστρια τον προηγούμενο μήνα, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της για το νέο μουσικό της εγχείρημα.

Διαβάστε επίσης:

Πένθος για την Έλενα Παπαρίζου – «Χωρίς εσένα δεν θα υπήρχα σήμερα»

Χριστίνα Παππά: «Τη γυναίκα που μου έστελνε απειλητικά μηνύματα την έπιασαν και την έστειλαν στη χώρα της» (Video)

Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: «Είναι το λιμάνι μου και η χαρά μου – Πολύ σημαντικό να συναντάς τον άνθρωπο που αγαπάς» (Video)



