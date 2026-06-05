Πένθος για την Έλενα Παπαρίζου – «Χωρίς εσένα δεν θα υπήρχα σήμερα»

Συγκλονισμένη είναι η Έλενα Παπαρίζου από τον θάνατο του Θάνου Καραγρηγόρη, ενός από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Μέσω μιας ανάρτησής της στα social media, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τον πόνο της για την απώλεια του ανθρώπου που -όπως είπε- την έκανε γνωστή και στον οποίο οφείλει την επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία της.

«Θάνο μου, αγαπημένε μου φίλε! Εάν δεν υπήρχες εσύ δεν θα υπήρχα εγώ. Εσύ με έφερες στην Ελλάδα, εσύ με έκανες να με γνωρίσει και ο υπόλοιπος ο κόσμος μέσω της Eurovision. Εάν δε με πίστευες εσύ δε θα ήμουν εγώ εδώ σήμερα. Να δίνω ευκαιρίες σε καινούργιους ανθρώπους, να συνεχίζω να ονειρεύομαι, να οραματίζομαι και να υπάρχω. Πάντα έλεγα ότι Γιάννης Δόξας είναι ο καλλιτεχνικός μου πατέρας, αλλά ποιος με σύστησε σε αυτόν; Χωρίς εσένα Θάνο μου δεν θα υπήρχα σήμερα σε καλλιτεχνικό επίπεδο.

Τα νέα που έμαθα την ώρα που ήμουν στο στούντιο με διέλυσαν, ανάσα δεν μπορούσα να πάρω και έλεγα γιατί σε έχασα τόσο καιρό; Τα συλλυπητήριά μου σε όλη την οικογένειά σου, ειδικά στη σύζυγό σου, τη Ντίνα και τα τρία παιδάκια και τα εγγονάκια σου. Σε όλη την οικογένεια τριγύρω, μεγάλους και μικρούς».

Χαίρομαι που πήρα ένα καλό παράδειγμα από εσένα και μου έδειξες τον δρόμο να ανοίγω τα φτερά μου για να σκεπάζω και να προστατεύω άλλους καλλιτέχνες. Ό,τι μου έμαθες το κάνω. Σπουδαίος άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή νωρίς και δεν έπρεπε. Θάνο μου, σ’ ευχαριστώ για όλα, για όσα ήσουν και για όλα όσα μου πρόσφερες» έγραψε.

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