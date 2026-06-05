Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει η τηλεόραση, είμαι πολύ γεμάτη και χαρούμενη

Σε μια ιδιαίτερα γεμάτη περίοδο της ζωής της βρίσκεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία έχει επιλέξει να αφιερωθεί στην οικογένειά της και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στο ραδιόφωνο, μετά τον ερχομό του γιου της. Η ίδια παραδέχεται πως, παρότι παρακολουθεί τηλεόραση όταν βρίσκει χρόνο, η απουσία της από το συγκεκριμένο μέσο δεν της έχει στοιχίσει.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», η αθλητικογράφος ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί κλειστό το κεφάλαιο της τηλεόρασης, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως στο μέλλον θα είναι πιο προσεκτική στις επιλογές της.

«Δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει η τηλεόραση, προφανώς και βλέπω στα κλεφτά. Είμαι πάρα πολύ γεμάτη και χαρούμενη με τη συνθήκη που ζω αυτή τη στιγμή, με το παιδί και με το ραδιόφωνο. Οπότε είμαι πάρα πολύ γεμάτη. Είμαι ανοιχτή σε νέες προτάσεις γιατί είναι η δουλειά μου, δεν έχω βάλει τελεία προφανώς. Θα είμαι πιο επιλεκτική αυτή τη φορά», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έκανε αναφορά και στις προετοιμασίες για τη βάφτιση του γιου της, αποκαλύπτοντας ότι τελικά δεν θα ακολουθηθεί το αρχικό πλάνο που είχε συμφωνήσει με τον Γρηγόρη Μόργκαν. Παρότι η Κρήτη ήταν η πρώτη επιλογή για την τέλεση του μυστηρίου, η βάφτιση θα πραγματοποιηθεί τελικά σε περιοχή κοντά στην Αθήνα.

«Είμαστε έτοιμοι για τη βάφτιση, έχει απομακρυνθεί το σχέδιο να γίνει στην Κρήτη, θα γίνει κοντά στην Αθήνα. Έχουμε βρει το όνομα, αλλά δεν το λέμε», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Διαβάστε επίσης:

Ρίτσαρντ Γκιρ ξανά κατά Τραμπ: «Ντρέπομαι βαθιά για την μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ»

Τα οικογενειακά καρέ του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ για τα 5α γενέθλια της κόρης τους, Λίλιμπετ

Στη Σικελία οι νεόνυμφοι Nτούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ για… τριήμερo πάρτι για τον γάμο τους











