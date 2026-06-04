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04.06.2026 21:43

Ρίτσαρντ Γκιρ ξανά κατά Τραμπ: «Ντρέπομαι βαθιά για την μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ»

04.06.2026 21:43
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Όπου σταθεί και όπου βρεθεί κατακεραυνώνει τον Τραμπ για την πολιτική του.

Ο λόγος για τον αστέρα του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ που δήλωσε ότι «ντρέπεται» για τη μεταναστευτική πολιτική που ασκούν οι ΗΠΑ, με την ευκαιρία της παρουσίασης στο Βερολίνο, μαζί με Γερμανίδα υπουργό, πρωτοβουλίας με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας επί του θέματος.

«Όλος ο κόσμος είναι ένας μετανάστης, ένας πρόσφυγας», δήλωσε ο ηθοποιός ηλικίας 76 ετών με αφορμή την έναρξη μιας συμμαχίας μεταξύ του ιδρύματός του και του Hertie School, μιας ανώτατης σχολής αφιερωμένης στις δημόσιες πολιτικές.

«Μιλάμε συχνά για μετανάστες, για πρόσφυγες, σαν να είναι διαφορετικοί από εμάς. Σαν να ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπινων όντων», συμπλήρωσε.

«Η αμερικανική κυβέρνηση τους αποκαλεί «aliens», συνέχισε. «Προηγουμένως, ήταν παράσιτα, τώρα είναι «aliens» (σσ αγγλική λέξη που μπορεί να αναφέρεται επίσης και σε έναν ξένο και έχει αποκτήσει μια υποτιμητική χροιά στις Ηνωμένες Πολιτείες). Ντρέπομαι βαθιά γι’ αυτό και θέλω να το ξέρετε».

Ο Γκιρ παρουσίαζε το κοινό σχέδιο που έχει εκπονήσει με το Hertie School, το οποίο στοχεύει να ενθαρρύνει τη θετικότερη προσέγγιση των μεταναστεύσεων, ιδίως εκείνης που προέρχεται από την Αφρική, εξηγεί η σχολή σε δελτίο Τύπου.

Αυτή η “Joint Initiative on Migration” (Κοινή Πρωτοβουλία για τη Μετανάστευση) στοχεύει να προωθήσει μέτρα που καθοδηγούνται από «τις ευκαιρίες» κυρίως παρά από την «εχθρότητα».

«Η μετανάστευση συχνά αντιμετωπίζεται μέσω στατιστικών, συνοριακών πολιτικών, ποσοστώσεων, προεκλογικών εκστρατειών (…) ρατσισμού», δήλωσε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Pretty Woman».

Ο διάλογος για τη μετανάστευση «είναι ολοένα και πιο εχθρικός και πολωμένος, κάτι που καθιστά πολύ δύσκολη την εξεύρεση μόνιμων λύσεων», δήλωσε από την πλευρά του η υπουργός Ανάπτυξης της Γερμανίας Ρεέμ Αλαμπαλί-Ράντοβαν.

Οι ίδιοι οι πρόσφυγες και μετανάστες «αντιμετωπίζονται πολύ συχνά ως αντικείμενα παρά ως υποκείμενα σε αυτόν τον δημόσιο διάλογο» συμπλήρωσε η υπουργός των Σοσιαλδημοκρατών.

Την Τρίτη, στο Όσλο, κατά τη διάρκεια μιας απονομής βραβείου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «μανιακό», που έχει «καταστρέψει σχεδόν ό,τι καλό υπήρχε» στις ΗΠΑ.

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