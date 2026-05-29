ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 14:31
29.05.2026 12:27

ΗΠΑ: Θύελλα από ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου που παρουσιάζει τους μετανάστες ως… εξωγήινους – «Απάνθρωπο και υποτιμητικό» (Photos/Videos)

Θύελλα έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ μια νέα ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου του Τραμπ που – ενώ υποτίθεται ότι αφορά στους εξωγήινους – στοχεύει τους μετανάστες, με τους επικριτές της να την χαρακτηρίζουν ως «ντροπιαστική» και «απάνθρωπη».

Ο Λευκός Οίκος πέρασε μέρος της ημέρας προαναγγέλοντας διαδικτυακά αυτό που φαινόταν να είναι μια ανακοίνωση σχετική με εξωγήινους. Δημοσίευσε μυστηριώδη μηνύματα στο X πριν αποκαλύψει μια νέα ιστοσελίδα, aliens.gov. Στη συνέχεια, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει ένα διαστημόπλοιο εξωγήινων να απορροφά ένα άτομο από τη μία πλευρά αυτού που φαίνεται να είναι ο φράκτης των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού, να το μεταφέρει πάνω από το εμπόδιο και να το αφήνει στην άλλη πλευρά.

Ήταν μερικώς βασισμένο στο τραγούδι «Y.M.C.A» των Village People, ένα αγαπημένο του Τραμπ. «Περπατούν ανάμεσά μας», έγραψε ο Λευκός Οίκος στο βίντεο, καθοδηγώντας τους χρήστες στον νέο ιστότοπο. Η αρχική σελίδα της ιστοσελίδας έγραφε:

«ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ»

Για 60 χρόνια, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρατούσε ένα καλά φυλαγμένο μυστικό. Οι εξωγήινοι περπατούν ανάμεσά μας, ζουν στις γειτονιές μας και αλληλεπιδρούν μαζί μας στην καθημερινότητά μας.

Έχουν ψωνίσει στα ίδια καταστήματα, παρακολούθησαν τα ίδια μαθήματα με τα παιδιά μας και έζησαν φαινομενικά φυσιολογικές ανθρώπινες ζωές. Με μία εξαίρεση — δεν ανήκουν εδώ.

Εκατομμύρια έφτασαν υπό το κάλυμμα του σκότους και ενσωματώθηκαν άμεσα στην κοινωνία μας. Αμέτρητοι πρόεδροι, βουλευτές και ανώτατοι αξιωματούχοι ήξεραν ακριβώς τι συνέβαινε.

Αντί να προστατεύσουν τους Αμερικανούς πολίτες, επέλεξαν να το καλύψουν και μάλιστα να επιταχύνουν την εισβολή. Μέχρι που ένας άντρας τελικά βρήκε το θάρρος να πει την αλήθεια.

Τολμηρός. Αμετανόητος. Ατρόμητος. Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος που επισήμανε τον πραγματικό κίνδυνο που αποτελούν οι Εξωγήινοι για κάθε αμερικανική οικογένεια, κάθε κοινότητα και το μέλλον του έθνους μας.

Η αλήθεια δεν είναι πια εκεί έξω. Είναι ακριβώς εδώ. Αυτή τη στιγμή».

Ένα άλλο τμήμα έλεγε: «Αν έχετε γίνει μάρτυρας μιας απαγωγής από εξωγήινους, μην ανησυχείτε. Ο Εξωγήινος είναι σε καλά χέρια. Θα το φροντίσουμε… και θα τον επιστρέψουμε ασφαλώς στον τόπο προέλευσής του». Και μια ψεύτικη «ταξινομημένη προσθήκη» ανέφερε: «ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΙΚΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. Αυτοί οι “εξωγήινοι” είναι τα εκατομμύρια των ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ που εισέβαλαν στη χώρα μας υπό το κάλυμμα του σκότους. Ο Πρόεδρος Τραμπ είπε την αλήθεια. Η συγκάλυψη τελείωσε. Εξασφαλίστε τα σύνορα. Διώξε τους όλους».

Η σελίδα περιλάμβανε επίσης αυτό που ισχυριζόταν ότι ήταν ένας ζωντανός «Χάρτης Συλλήψεων Εξωγήινων», λίστες που ανέφεραν πόσα άτομα έχουν συλληφθεί σε κάθε πόλη και τον λόγο, και έναν σύνδεσμο προς μια γραμμή επικοινωνίας με την ICE, όπου οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν «ύποπτους εξωγήινους».

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Κονέκτικατ, Νεντ Λαμόντ, επέκρινε την ανάρτηση, σχολιάζοντας: «Ακόμα ψάχνω για νοημοσύνη στον Λευκό Οίκο». Άλλοι υποστήριξαν ότι ήταν μια προσπάθεια να αποσπαστούν οι Αμερικανοί από την υπόθεση Έπστιν, δηλαδή, τα έγγραφα που σχετίζονται με τον καταδικασθέντα επιχειρηματία Τζέφρι Έπστιν, με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είχε στενές σχέσεις.

