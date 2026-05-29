Από μίνι γουρούνια και 3D όργανα μέχρι κρυοθεραπεία και γενετική, ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει μετατρέψει την έρευνα κατά της γήρανσης σε εθνικό πρόγραμμα.
Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν καταγράφηκε από ανοιχτό μικρόφωνο να λέει στον Σι Τζινπίνγκ ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να πετύχουν την αθανασία αντικαθιστώντας τα όργανά τους, κάποιοι απέρριψαν την κουβέντα ως εκκεντρική μεταξύ γηρασμένων αυταρχικών ηγετών.
Στην πραγματικότητα, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ρώσος πρόεδρος περιέγραφε μια πρωτοβουλία μακροζωίας με τη στήριξη του Κρεμλίνου, η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα εμβληματικά επιστημονικά προγράμματα της Ρωσίας.
Όπως οι δισεκατομμυριούχοι της Silicon Valley (Τζεφ Μπέζος, Σαμ Άλτμαν, Πίτερ Τιλ), έτσι και ο Πούτιν δείχνει γοητευμένος από την έρευνα κατά της γήρανσης. Στη Ρωσία, όμως, η προσπάθεια αυτή αποτελεί πλέον κρατική προτεραιότητα ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενταγμένη στο πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας».
Η εθνική πρωτοβουλία μακροζωίας παρουσιάστηκε το 2024 και υπόσχεται να σώσει 175.000 ζωές έως το τέλος της δεκαετίας. Ο αριθμός αυτός, σύμφωνα με επικριτές, αντιστοιχεί περίπου στις ανεξάρτητες εκτιμήσεις για τις απώλειες των Ρώσων στρατιωτών στην εισβολή στην Ουκρανία.
Οι Ρώσοι κρατικοί επιστήμονες εστιάζουν σε συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνολογίες:
«Στη Ρωσική Ομοσπονδία βρίσκεται σε εξέλιξη εργασία πάνω σε ένα ολόκληρο φάσμα επιστημονικών προγραμμάτων σε αυτόν τον τομέα. Τα έργα αυτά υποστηρίζονται από το κράτος», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.
Η ρωσική πρωτοβουλία για τη μακροζωία καθοδηγείται από δύο πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Ρώσου προέδρου:
Σε αντίθεση με τη Δύση, το έργο αυτό έχει παράγει ελάχιστη έρευνα με αξιολόγηση από ομοτίμους σε διεθνή περιοδικά. Ο Αλεξάντερ Οστρόβσκι, Ρώσος επιστήμονας που πρωτοστάτησε στη βιοεκτύπωση και έφυγε από τη χώρα μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σημειώνει: «Είναι αδύνατον να κάνεις επιστήμη σε απομόνωση λόγω των κυρώσεων. Πιθανότατα λένε στον Πούτιν αυτό που θέλει να ακούσει για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση».
Ο Κοβαλτσούκ έχει συνδέσει τη μακροζωία με την ιδεολογική σύγκρουση με τη Δύση, προειδοποιώντας από το 2015 ότι οι δυτικές δυνάμεις θέλουν να δημιουργήσουν «ανθρώπους-υποχείρια», ενώ έχει υπονοήσει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν πίσω από την πανδημία Covid.
Σημαντικές επιρροές στην αντιπαλότητα του Πούτιν με τον χρόνο αποτελούν επίσης:
Στα 73 του χρόνια, ο Πούτιν έχει καλλιεργήσει μια εικόνα σωματικής ευρωστίας (ιππασία χωρίς πουκάμισο, χόκεϊ, μοτοσικλέτες). Πίσω όμως από τη σκηνοθετημένη αρρενωπότητα κρύβεται μια έντονη μικροβιοφοβία. Κατά την πανδημία επέβαλε σήραγγες απολύμανσης και πολύμηνες καραντίνες για τους επισκέπτες του, με σήμα κατατεθέν τα περίφημα μακριά τραπέζια συναντήσεων. Επιπλέον, μέσα ενημέρωσης εικάζουν για αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπό του.
Η ελίτ που τον περιβάλλει (Κοβαλτσούκ, Γιούρι Ουσάκοφ, Σεργκέι Τσεμέζοφ, Νικολάι Πατρούσεφ) βρίσκεται επίσης στη δεκαετία των 70. Η προσπάθεια αυτή ακολουθεί μια παλιά σοβιετική παράδοση:
Παρά τις ακριβές έρευνες του Κρεμλίνου, η Ρωσία εξακολουθεί να έχει από τα σκληρότερα ποσοστά θνησιμότητας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Το μέσο προσδόκιμο ζωής των ανδρών στη Ρωσία είναι σήμερα περίπου 68 χρόνια, τη στιγμή που στις ΗΠΑ είναι 76 και στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνά τα 80.
Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, ο θάνατος, σε αντίθεση με τις εκλογές, παραμένει δύσκολο να ελεγχθεί ακόμη και για το Κρεμλίνο.
