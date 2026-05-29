Από μίνι γουρούνια και 3D όργανα μέχρι κρυοθεραπεία και γενετική, ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει μετατρέψει την έρευνα κατά της γήρανσης σε εθνικό πρόγραμμα.

Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν καταγράφηκε από ανοιχτό μικρόφωνο να λέει στον Σι Τζινπίνγκ ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να πετύχουν την αθανασία αντικαθιστώντας τα όργανά τους, κάποιοι απέρριψαν την κουβέντα ως εκκεντρική μεταξύ γηρασμένων αυταρχικών ηγετών.

Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ

Στην πραγματικότητα, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ρώσος πρόεδρος περιέγραφε μια πρωτοβουλία μακροζωίας με τη στήριξη του Κρεμλίνου, η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα εμβληματικά επιστημονικά προγράμματα της Ρωσίας.

Όπως οι δισεκατομμυριούχοι της Silicon Valley (Τζεφ Μπέζος, Σαμ Άλτμαν, Πίτερ Τιλ), έτσι και ο Πούτιν δείχνει γοητευμένος από την έρευνα κατά της γήρανσης. Στη Ρωσία, όμως, η προσπάθεια αυτή αποτελεί πλέον κρατική προτεραιότητα ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενταγμένη στο πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας».

Οι τεχνολογίες αιχμής

Η εθνική πρωτοβουλία μακροζωίας παρουσιάστηκε το 2024 και υπόσχεται να σώσει 175.000 ζωές έως το τέλος της δεκαετίας. Ο αριθμός αυτός, σύμφωνα με επικριτές, αντιστοιχεί περίπου στις ανεξάρτητες εκτιμήσεις για τις απώλειες των Ρώσων στρατιωτών στην εισβολή στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι κρατικοί επιστήμονες εστιάζουν σε συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνολογίες:

Γονιδιακή θεραπεία: Ανάπτυξη θεραπείας με στόχο την επιβράδυνση της κυτταρικής γήρανσης, την οποία ο αναπληρωτής υπουργός Επιστημών, Ντένις Σεκιρίνσκι, χαρακτήρισε ως μία από τις πιο υποσχόμενες κατευθύνσεις.

Ανάπτυξη θεραπείας με στόχο την επιβράδυνση της κυτταρικής γήρανσης, την οποία ο αναπληρωτής υπουργός Επιστημών, Ντένις Σεκιρίνσκι, χαρακτήρισε ως μία από τις πιο υποσχόμενες κατευθύνσεις. Βιοεκτύπωση (3D printing): Τρισδιάστατη εκτύπωση ζωντανού ιστού. Ερευνητές ισχυρίζονται ότι έχουν ήδη βιοεκτυπώσει ανθρώπινο χόνδρινο ιστό και θυρεοειδή αδένα ποντικού.

Τρισδιάστατη εκτύπωση ζωντανού ιστού. Ερευνητές ισχυρίζονται ότι έχουν ήδη βιοεκτυπώσει ανθρώπινο χόνδρινο ιστό και θυρεοειδή αδένα ποντικού. Ξενομεταμόσχευση: Ανάπτυξη ανθρώπινων οργάνων μέσα σε μίνι γουρούνια (μια φυλή χοίρων γενετικά συμβατή με τον άνθρωπο), με στόχο την αντικατάσταση οργάνων έως το 2030.

Ανάπτυξη ανθρώπινων οργάνων μέσα σε μίνι γουρούνια (μια φυλή χοίρων γενετικά συμβατή με τον άνθρωπο), με στόχο την αντικατάσταση οργάνων έως το 2030. Κρυοθεραπεία: Έκθεση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

«Στη Ρωσική Ομοσπονδία βρίσκεται σε εξέλιξη εργασία πάνω σε ένα ολόκληρο φάσμα επιστημονικών προγραμμάτων σε αυτόν τον τομέα. Τα έργα αυτά υποστηρίζονται από το κράτος», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν ποζάρει κάνοντας ιππασία

Τα πρόσωπα-κλειδιά πίσω από το πρόγραμμα

Η ρωσική πρωτοβουλία για τη μακροζωία καθοδηγείται από δύο πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Ρώσου προέδρου:

Μαρία Βοροντσόβα: Κόρη του Πούτιν και ενδοκρινολόγος, η οποία επιβλέπει τα κρατικά υποστηριζόμενα προγράμματα γενετικής.

Κόρη του Πούτιν και ενδοκρινολόγος, η οποία επιβλέπει τα κρατικά υποστηριζόμενα προγράμματα γενετικής. Μιχαήλ Κοβαλτσούκ: Φυσικός και επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ (πυρηνικό κέντρο σοβιετικής εποχής). Θεωρείται ο πνευματικός αρχιτέκτονας του project και αδελφός του Γιούρι Κοβαλτσούκ (στενού συμμάχου του Πούτιν, τραπεζίτη και επενδυτή ΜΜΕ).

Σε αντίθεση με τη Δύση, το έργο αυτό έχει παράγει ελάχιστη έρευνα με αξιολόγηση από ομοτίμους σε διεθνή περιοδικά. Ο Αλεξάντερ Οστρόβσκι, Ρώσος επιστήμονας που πρωτοστάτησε στη βιοεκτύπωση και έφυγε από τη χώρα μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σημειώνει: «Είναι αδύνατον να κάνεις επιστήμη σε απομόνωση λόγω των κυρώσεων. Πιθανότατα λένε στον Πούτιν αυτό που θέλει να ακούσει για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση».

Ιδεολογική σύγκρουση, πεπτίδια και θεωρίες συνωμοσίας

Ο Κοβαλτσούκ έχει συνδέσει τη μακροζωία με την ιδεολογική σύγκρουση με τη Δύση, προειδοποιώντας από το 2015 ότι οι δυτικές δυνάμεις θέλουν να δημιουργήσουν «ανθρώπους-υποχείρια», ενώ έχει υπονοήσει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν πίσω από την πανδημία Covid.

Σημαντικές επιρροές στην αντιπαλότητα του Πούτιν με τον χρόνο αποτελούν επίσης:

Βλαντίμιρ Χαβίνσον («ο γεροντολόγος του Πούτιν»): Προωθούσε αντιγηραντικές θεραπείες με πεπτίδια από ιστό μοσχαριού (δημοφιλή και σε Αμερικανούς εκπροσώπους της ευεξίας όπως ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και ο Τζο Ρόγκαν). Ο Χαβίνσον, που τιμήθηκε με ανώτατες κρατικές διακρίσεις, ισχυριζόταν ότι οι άνθρωποι είναι προορισμένοι να ζουν μέχρι τα 120 έτη. Πέθανε το 2024 σε ηλικία 77 ετών.

Προωθούσε αντιγηραντικές θεραπείες με πεπτίδια από ιστό μοσχαριού (δημοφιλή και σε Αμερικανούς εκπροσώπους της ευεξίας όπως ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και ο Τζο Ρόγκαν). Ο Χαβίνσον, που τιμήθηκε με ανώτατες κρατικές διακρίσεις, ισχυριζόταν ότι οι άνθρωποι είναι προορισμένοι να ζουν μέχρι τα 120 έτη. Πέθανε το 2024 σε ηλικία 77 ετών. Κρυοθεραπεία: Το 2018, ο Πούτιν συμβούλεψε με ενθουσιασμό τον τότε καγκελάριο της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, να μπαίνει γυμνός σε θάλαμο κρυοθεραπείας (στους μείον 110 βαθμούς Κελσίου) για αναζωογόνηση.

Ο Πούτιν ποζάρει κολυμπώντας σε παγωμένα νερά

Η εμμονή με τη φθορά και η ρωσική παράδοση

Στα 73 του χρόνια, ο Πούτιν έχει καλλιεργήσει μια εικόνα σωματικής ευρωστίας (ιππασία χωρίς πουκάμισο, χόκεϊ, μοτοσικλέτες). Πίσω όμως από τη σκηνοθετημένη αρρενωπότητα κρύβεται μια έντονη μικροβιοφοβία. Κατά την πανδημία επέβαλε σήραγγες απολύμανσης και πολύμηνες καραντίνες για τους επισκέπτες του, με σήμα κατατεθέν τα περίφημα μακριά τραπέζια συναντήσεων. Επιπλέον, μέσα ενημέρωσης εικάζουν για αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπό του.

Η ελίτ που τον περιβάλλει (Κοβαλτσούκ, Γιούρι Ουσάκοφ, Σεργκέι Τσεμέζοφ, Νικολάι Πατρούσεφ) βρίσκεται επίσης στη δεκαετία των 70. Η προσπάθεια αυτή ακολουθεί μια παλιά σοβιετική παράδοση:

Δεκαετία 1920: Ο Αλεξάντερ Μπογκντάνοφ πειραματιζόταν με μεταγγίσεις αίματος για αναζωογόνηση, αλλά πέθανε στα 55 του από τις θεραπείες του.

Ο Αλεξάντερ Μπογκντάνοφ πειραματιζόταν με μεταγγίσεις αίματος για αναζωογόνηση, αλλά πέθανε στα 55 του από τις θεραπείες του. Δεκαετία 1930: Ο γιατρός Ολεξάντρ Μπογκομόλετς έλαβε τον έπαινο του Στάλιν ισχυριζόμενος ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει μέχρι τα 150. Πέθανε στα 65 του.

Ο Πούτιν σε πόζα ψαρέματος χωρίς πουκάμισο

Παρά τις ακριβές έρευνες του Κρεμλίνου, η Ρωσία εξακολουθεί να έχει από τα σκληρότερα ποσοστά θνησιμότητας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Το μέσο προσδόκιμο ζωής των ανδρών στη Ρωσία είναι σήμερα περίπου 68 χρόνια, τη στιγμή που στις ΗΠΑ είναι 76 και στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνά τα 80.

Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, ο θάνατος, σε αντίθεση με τις εκλογές, παραμένει δύσκολο να ελεγχθεί ακόμη και για το Κρεμλίνο.

Διαβάστε επίσης

Γαλλία: Ο Μπαρό ζήτησε να διερευνηθούν οι καταγγελίες για κακομεταχείριση του Ισραήλ κατά Γάλλων πολιτών στον στολίσκο

Το Βερολίνο θέλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036, εκατό χρόνια μετά την Ολυμπιάδα του… Χίλτερ – Αντιδράσεις στο εσωτερικό

Τρόμος σε λούνα παρκ στο Τέξας: Οκτώ άνθρωποι παγιδεύτηκαν στον αέρα μετά από βλάβη σε roller coaster