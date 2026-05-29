ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 12:26
Γαλλία: Ο Μπαρό ζήτησε να διερευνηθούν οι καταγγελίες για κακομεταχείριση του Ισραήλ κατά Γάλλων πολιτών στον στολίσκο

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από την εισαγγελία να ερευνήσει τη μεταχείριση από το Ισραήλ Γάλλων ακτιβιστών που συμμετείχαν στον πιο πρόσφατο στολίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μπαρό, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, εξήγησε ότι απευθύνθηκε στην εισαγγελία αφού ενημερώθηκε για «τη βία» που υπέστησαν Γάλλοι ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε στα ανοικτά της Κύπρου στις 18 Μαΐου από το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ. Την απόφαση να κινηθούν νομικά τόνισε προχθες και ο πρωθυπουργός Σ. Λεκορνί.

Μετά τη σύλληψη των ακτιβιστών αυτών, διαφόρων εθνικοτήτων, ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που τους δείχνει στα γόνατα, με τα χέρια δεμένα και το κεφάλι τους να ακουμπά στο πάτωμα.

Ο Μπαρό εξήγησε ότι ζήτησε από την εισαγγελία να ξεκινήσει έρευνα «με βάση μια έκθεση την οποία ζήτησα από το γενικό προξενείο μας στην Τουρκία, το οποίο με ενημέρωσε για περιστατικά σεξουαλικής βίας, έκθεσης στο κρύο, ξυλοδαρμών, αλλά και επανειλημμένων ταπεινώσεων εις βάρος Γάλλων πολιτών, γεγονότα που ενδέχεται να συνιστούν ποινικά αδικήματα».

«Πλέον η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τον Μπεν Γκβιρ, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καλέσει τον Ισραηλινό πρεσβευτή στο Παρίσι για «διευκρινίσεις», ενώ ο Μπαρό είχε ανακοινώσει ότι πλέον απαγορεύεται στον Ισραηλινό υπουργό η είσοδος στη Γαλλία.

Από την πλευρά τους οι δικηγόροι των Γάλλων ακτιβιστών του στολίσκου έχουν επισημάνει ότι θα προσφύγουν ξεχωριστά στη δικαιοσύνη για τη βία που υπέστησαν οι εντολείς τους, περιλαμβανομένων ταπεινώσεων, βιασμών και βασανιστηρίων.

Ωστόσο οι δικηγόροι αρνήθηκαν πρόσκληση του Μπαρό να συζητήσουν το θέμα, τονίζοντας σε ανακοίνωσή τους ότι «ο θόρυβος γύρω από τις δηλώσεις του υπουργού δεν θα μας κάνει να ξεχάσουμε ότι η γαλλική κυβέρνηση στηρίζει το κράτος του Ισραήλ από την αρχή της γενοκτονίας».

