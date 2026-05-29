Το οικονομικό EV φορτηγάκι-SUV του Jeff Bezos βγαίνει στην αγορά – Πάνω από 160.000 κρατήσεις (photos/video)

Η Slate Auto, η startup ηλεκτρικών οχημάτων που υποστηρίζεται από τον Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) και τον ιδιοκτήτη των LA Dodgers, Μαρκ Γουόλτερ (Mark Walter), θα ανακοινώσει τις τιμές και θα αρχίσει να δέχεται προπαραγγελίες για το οικονομικό ηλεκτρικό της όχημα στις 24 Ιουνίου, πριν από τις πρώτες παραδόσεις στα τέλη του έτους.

Η εταιρεία έστειλε την Πέμπτη email σε υποψήφιους αγοραστές, ενθαρρύνοντάς τους να κάνουν τώρα κράτηση ύψους 50 δολαρίων, πριν από τις προπαραγγελίες των 300 δολαρίων που θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα, ώστε να εξασφαλίσουν «χρονικό παράθυρο παράδοσης πριν από όσους δεν έχουν κάνει κράτηση».

Η Slate είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα ανακοινώσει τις τιμές τον Ιούνιο. Ενότητα συχνών ερωτήσεων στη σελίδα προπαραγγελιών, η οποία ενεργοποιήθηκε την Πέμπτη, δείχνει ότι η εταιρεία θα ανακοινώσει τις τιμές στις 24 Ιουνίου. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η τεσσάρων ετών εταιρεία βγήκε από καθεστώς μυστικότητας τον Απρίλιο του 2025, αφού το TechCrunch αποκάλυψε τα μυστικά της σχέδια να κατασκευάσει ένα οικονομικό, λιτό και εξατομικεύσιμο όχημα. Η Slate είχε κάποτε διαφημίσει ότι η βασική έκδοση του EV της -η οποία μπορεί να μετατραπεί από διθέσιο φορτηγάκι σε πενταθέσιο SUV, με επιπλέον κόστος- θα ξεκινούσε από «κάτω από 20.000 δολάρια» με ομοσπονδιακή φορολογική πίστωση 7.500 δολαρίων. Όμως η πίστωση αυτή καταργήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ και το Κογκρέσο στα τέλη του περασμένου έτους, και η Slate παρέμεινε φειδωλή, λέγοντας μόνο ότι η τιμή εκκίνησης του οχήματος θα κυμαίνεται μεταξύ των 20.000 και των 30.000 δολαρίων.

Η ιδέα ενός απλού EV με χειροκίνητα παράθυρα και χωρίς βαφή βρήκε απήχηση στους καταναλωτές. Πάνω από 160.000 πιθανοί πελάτες έχουν κάνει επιστρέψιμες κρατήσεις ύψους 50 δολαρίων στη startup από τότε που παρουσίασε το EV πέρυσι. Όπως έχουν δείξει όμως άλλες startups ηλεκτρικών οχημάτων την τελευταία δεκαετία, δεν είναι εύκολο να μετατραπούν οι κάτοχοι κρατήσεων σε πραγματικούς πελάτες.

Για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η Slate διόρισε νέο CEO τον Μάρτιο. Η εταιρεία ηγείται πλέον από τον πρώην αντιπρόεδρο του Amazon Marketplace, Πίτερ Φάρισι (Peter Faricy). Πολλές από τις ηγετικές θέσεις της Slate έχουν καλυφθεί από πρώην στελέχη της Amazon.

Η Slate έχει επίσης εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδοτική ισχύ για να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο της κατασκευής και παράδοσης ενός EV. Τον Απρίλιο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε γύρο χρηματοδότησης Series C ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων, πράγμα που σημαίνει ότι έχει αντλήσει συνολικά περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα.

Φαίνεται ότι μεγάλο μέρος αυτής της χρηματοδότησης έχει προέλθει από την επενδυτική εταιρεία του Γουόλτερ, TWG Global. Ενώ ο Μπέζος συμμετείχε στην αρχική χρηματοδότηση της Slate, το επίπεδο της συμμετοχής του στους επόμενους γύρους δεν έχει αποσαφηνιστεί. Τον Μάιο, το TechCrunch αποκάλυψε ότι η διαχειρίστρια του family office του είχε παραιτηθεί από τη θέση της στο διοικητικό συμβούλιο της Slate.

Διαβάστε επίσης:

Αυτό είναι το Νο1 σε πωλήσεις supermini στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή – Με όφελος έως 3.700 ευρώ

Το ομορφότερο B-SUV μόλις ήρθε στην Ελλάδα – Τιμή

Σε ποια ατυχήματα η ασφαλιστική δίνει μόνο τα μισά χρήματα για επισκευή