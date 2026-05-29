ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 20:03
Στρατιώτες του IDF πήραν μετρητά και πιστωτικές κάρτες από Παλαιστίνιο σε σημείο ελέγχου

Στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) αφαίρεσαν εκατοντάδες δολάρια σε μετρητά και πιστωτικές κάρτες από έναν Παλαιστίνιο, ο οποίος σταμάτησε για έρευνα σε σημείο ελέγχου στην περιοχή Ραμάλα της Δυτικής Όχθης και στη συνέχεια τα επέστρεψαν μετά από στρατιωτική έρευνα, αναφέρει η εφημερίδα Haaretz.

Ο στρατός αρνείται ότι οι στρατιώτες πήραν τα αντικείμενα σκόπιμα, ισχυριζόμενος ότι το περιστατικό, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συνήθους έρευνας, έχει παρουσιαστεί λανθασμένα. Οι IDF δεν έχουν τιμωρήσει τους στρατιώτες για το περιστατικό.

Σύμφωνα με την Haaretz, ο Παλαιστίνιος ανέφερε το περιστατικό στο γραφείο σύνδεσης της Παλαιστινιακής Αρχής με το Ισραήλ, το οποίο διαβίβασε πληροφορίες στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Μετά από στρατιωτική έρευνα, οι στρατιώτες των IDF ομολόγησαν στους διοικητές τους ότι είχαν πάρει τα χρήματα και τις κάρτες και ο στρατός επέστρεψε τα αντικείμενα στον άνδρα, αναφέρει το ρεπορτάζ.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας ενός από τα οχήματα, οι δυνάμεις βρήκαν μια θήκη, μέσα στην οποία υπήρχαν πιστωτικές κάρτες και μετρητά. Στο τέλος των ερευνών, όλα τα υπάρχοντα επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη, αλλά η ταυτότητα ξεχάστηκε κατά λάθος στα χέρια των δυνάμεων», λέει ο IDF στην Haaretz.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι, μετά από αίτημα της Παλαιστινιακής Αρχής, η θήκη με την ταυτότητα και το περιεχόμενό της επιστράφηκαν αμέσως στον κάτοχό της.

