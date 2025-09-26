search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 00:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 23:50

Δώδεκα χώρες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή, τα φορολογικά έσοδα της οποίας παρακρατούνται από το Ισραήλ

26.09.2025 23:50
PALESTINE

Δώδεκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιαπωνία, η Σαουδική Αραβία και η Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα τη συγκρότηση ενός συνασπισμού που έχει ως στόχο να στηρίξει οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία αντιμετωπίζει έλλειψη ρευστότητας αφού τα φορολογικά έσοδά της παρακρατούνται από το Ισραήλ.

Ο Συνασπισμός Έκτακτης Ανάγκης για τη Βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής δημιουργήθηκε «ως απάντηση στην κατεπείγουσα και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση» που αντιμετωπίζει, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας στην ανακοίνωσή του. Ο στόχος είναι να σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της Παλαιστινιακής Αρχής, που εδρεύει στη Ραμάλα, να διαφυλαχθεί η ικανότητά της να κυβερνά, να παρέχει βασικές υπηρεσίες και να διατηρεί την ασφάλεια, «στοιχεία απαραίτητα για την περιφερειακή σταθερότητα και τη διαφύλαξη της λύσης των δύο κρατών», πρόσθεσε.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην παλαιότερη «σημαντική οικονομική συμβολή» και στις υποσχέσεις «βιώσιμης στήριξης» εκ μέρους του συνασπισμού στον οποίο μετέχουν επίσης το Βέλγιο, η Δανία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Σλοβενία και η Ελβετία.

Το γραφείο του Παλαιστίνιου πρωθυπουργού Μοχάμαντ Μουστάφα ανέφερε ότι οι δωρητές δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν τουλάχιστον 170 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Σαουδική Αραβία θα δώσει 90 εκατομμύρια, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας του.

Το Ισραήλ συλλέγει τους φόρους εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής, με βάση το πρωτόκολλο του Παρισιού του 1994. Αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ παρακράτησε τα έσοδα που προορίζονταν για την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία υποστηρίζει ότι έχουν υποβαθμιστεί βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, ενώ η φτώχεια αυξάνεται. Οι ισραηλινές αρχές λένε ότι ένα μέρος των χρημάτων προορίζεται για την πληρωμή δαπανών, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που πουλάει το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, που διέκοψε κάθε πληρωμή προς την Παλαιστινιακή Αρχή πριν από τέσσερις μήνες, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε η παλαιστινιακή κυβέρνηση να καταρρεύσει λόγω «οικονομικού στραγγαλισμού», για να εμποδιστεί έτσι η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Στις αρχές της εβδομάδας πολλές δυτικές χώρες, παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ όπως η Γαλλία και η Βρετανία, αναγνώρισαν ένα παλαιστινιακό κράτος, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Διαβάστε επίσης:

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήταν «γεμάτη ψέματα», δηλώνει αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής

Τα ονόματα των Έλον Μασκ, Στιβ Μπάνον, Μπιλ Γκέιτς και Πρίγκιπα Άντριου στα έγγραφα Έπσταϊν

WSJ: Aνοιχτός ο Τραμπ στην προμήθεια νέων όπλων μεγάλου βεληνεκούς στον Ζελένσκι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Joel Cohen
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Jack Of Spades»: H νέα ταινία του Τζόελ Κοέν «ταξιδεύει» στη Σκοτία του 19ου αιώνα

ilikiwmeni
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη στη Λαμία – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του

PALESTINE
ΚΟΣΜΟΣ

Δώδεκα χώρες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή, τα φορολογικά έσοδα της οποίας παρακρατούνται από το Ισραήλ

pyrinika iran
ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Απορρίφθηκε η πρόταση Ρωσίας και Κίνας να αναβληθεί η επιβολή κυρώσεων στο Ιράν που θα τεθούν πάλι σε εφαρμογή το Σάββατο

bloomberg
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ανάρτηση του Μάικλ Μπλούμπεργκ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 00:14
Joel Cohen
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Jack Of Spades»: H νέα ταινία του Τζόελ Κοέν «ταξιδεύει» στη Σκοτία του 19ου αιώνα

ilikiwmeni
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη στη Λαμία – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του

PALESTINE
ΚΟΣΜΟΣ

Δώδεκα χώρες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή, τα φορολογικά έσοδα της οποίας παρακρατούνται από το Ισραήλ

1 / 3