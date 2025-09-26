WSJ: Aνοιχτός ο Τραμπ στην προμήθεια νέων όπλων μεγάλου βεληνεκούς στον Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ήταν ανοιχτός στην άρση των περιορισμών στη χρήση από την Ουκρανία αμερικανικής κατασκευής όπλων μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα εντός της Ρωσίας, αλλά δεν δεσμεύτηκε να το πράξει κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τρίτη, σύμφωνα με έναν ανώτερο Αμερικανό και έναν Ουκρανό αξιωματούχο, που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και έγκριση για τη χρήση τέτοιων όπλων για την επίθεση σε στόχους σε κυρίαρχο ρωσικό έδαφος. Ο Τραμπ απάντησε ότι δεν αντιτίθεται στην ιδέα, αν και και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πρόεδρος δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για την άρση της απαγόρευσης των ΗΠΑ για τέτοιες επιθέσεις.

Αν οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ σηματοδοτούν μια αλλαγή πολιτικής, αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χτυπήσει περισσότερους στόχους πιο βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Για μήνες, η αμερικανική κυβέρνηση εμπόδιζε την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που της είχε παράσχει, συμπεριλαμβανομένων των Atacms, για να βομβαρδίσει τη Ρωσία, με αποτέλεσμα το Κίεβο να διαμαρτύρεται ότι δεν μπορούσε να απαντήσει αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις.

Όπως τονίζει η WSJ, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk και άλλα όπλα μακράς εμβέλειας, σύμφωνα με έναν ανώτερο Αμερικανό και έναν ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια αυτά.

Ουκρανοί αξιωματούχοι θα ταξιδέψουν στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις δύο πηγές της WSJ. Ο Χέγκσεθ και ο υφυπουργός του Πενταγώνου για θέματα πολιτικής, Elbridge Colby, επιβλέπουν τα αιτήματα από το Κίεβο για τη χρήση αμερικανικών όπλων εναντίον ρωσικού εδάφους. Από την άνοιξη έχουν εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους Atacms.

Η απόφαση να παρασχεθούν πυραύλοι Tomahawk υψηλής ακρίβειας θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση της αμερικανικής βοήθειας. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να ενισχυθούν τα μικρά αποθέματα Atacms που απομένουν στην Ουκρανία ή να προσφερθεί κάποιο άλλο σύστημα από το οπλοστάσιο των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

ΟΗΕ: Σάλος για τον Τζέσι Γουότερς του Fox News που ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο λόγω… Τραμπ – Η συγγνώμη του παρουσιαστή

Aδιέξοδο στις συνομιλίες Συρίας-Ισραήλ – «Αγκάθι» ο ανθρωπιστικός διάδρομος

«Μια πολύ καλή πρόταση» της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου προαναγγέλλει ο Λουκασένκο