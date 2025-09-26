Aδιέξοδο στις συνομιλίες Συρίας-Ισραήλ – «Αγκάθι» ο ανθρωπιστικός διάδρομος

Οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ προσέκρουσαν σε ένα αδιέξοδο της τελευταίας στιγμής λόγω του αιτήματος του Ισραήλ να του επιτραπεί να ανοίξει έναν «ανθρωπιστικό διάδρομο» προς τη νότια επαρχία Σουέιντα της Συρίας, δήλωσαν τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες στο Reuters.

Η Συρία και το Ισραήλ είχαν φτάσει κοντά στο να συμφωνήσουν στις γενικές γραμμές μιας συμφωνίας τις τελευταίες εβδομάδες μετά από μήνες συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Μπακού, το Παρίσι και το Λονδίνο, οι οποίες επιταχύνθηκαν ενόψει της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Η συμφωνία είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης που θα περιλάμβανε την επαρχία Σουέιντα, όπου η θρησκευτική βία τον Ιούλιο σκότωσε εκατοντάδες ανθρώπους από τους Δρούζους.

Το Ισραήλ θα προστατεύσει τους Δρούζους της Συρίας

Το Ισραήλ, το οποίο έχει μια μειονότητα Δρούζων 120.000 ανδρών, οι άνδρες της οποίας υπηρετούν στον ισραηλινό στρατό, έχει δηλώσει ότι θα προστατεύσει την αίρεση και πραγματοποίησε στρατιωτικές επιθέσεις στη Συρία με το σύνθημα της υπεράσπισής της.

Σε προηγούμενες συνομιλίες στο Παρίσι, το Ισραήλ ζήτησε να ανοίξει ένας χερσαίος διάδρομος προς τη Σουέιντα για βοήθεια, αλλά η Συρία απέρριψε το αίτημα ως παραβίαση της κυριαρχίας της. Το Ισραήλ επανέφερε το αίτημα σε μεταγενέστερο στάδιο των συνομιλιών, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους, μια συριακή πηγή και μια πηγή στην Ουάσινγκτον που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

Η συριακή πηγή και η πηγή στην Ουάσινγκτον δήλωσαν ότι η ανανεωμένη ισραηλινή απαίτηση είχε εκτροχιάσει τα σχέδια για την ανακοίνωση μιας συμφωνίας αυτή την εβδομάδα. Το νέο σημείο τριβής δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το περίγραμμα της συμφωνίας ή τα σημεία τριβής.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ, ο οποίος μεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι δύο χώρες, επί χρόνια εχθροί, βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας «συμφωνίας αποκλιμάκωσης», στην οποία το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις του και η Συρία θα συμφωνήσει να μην μετακινήσει κανένα μηχανολογικό εξοπλισμό ή βαρύ εξοπλισμό κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Είπε ότι αυτό θα χρησιμεύσει ως το πρώτο βήμα προς τη συμφωνία ασφαλείας που διαπραγματεύονται οι δύο χώρες. Ένας διπλωμάτης που γνωρίζει το θέμα είπε ότι φαίνεται ότι οι ΗΠΑ «μεταβαίνουν από μια συμφωνία ασφαλείας σε μια συμφωνία αποκλιμάκωσης».

Μιλώντας λίγο πριν από τον Μπαράκ σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σάραα, πρώην ηγέτης της Αλ Κάιντα που ηγήθηκε των δυνάμεων των ανταρτών που κατέλαβαν τη Δαμασκό πέρυσι, εξέφρασε την ανησυχία του ότι το Ισραήλ μπορεί να καθυστερεί τις συνομιλίες.

«Φοβόμαστε το Ισραήλ. Ανησυχούμε για το Ισραήλ. Δεν ισχύει το αντίστροφο», είπε. Ένας Σύρος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι συνομιλίες πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ήταν «θετικές», αλλά δεν υπήρξαν περαιτέρω συνομιλίες με Ισραηλινούς αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα. Απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι πιστεύει πως μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τη Συρία που θα σέβεται την κυριαρχία της και θα προστατεύει τόσο το Ισραήλ όσο και την ασφάλεια των μειονοτήτων στην περιοχή. Το γραφείο του δήλωσε την Τετάρτη ότι η ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων «εξαρτάται από τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ισραήλ, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποστρατιωτικοποίηση της νοτιοδυτικής Συρίας και τη διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας των Δρούζων στη Συρία».

Η Συρία και το Ισραήλ είναι εχθροί από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948. Μια συμφωνία αποδέσμευσης το 1974 δημιούργησε μια στενή αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που παρακολουθείται από τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά από τότε που οι αντάρτες ανέτρεψαν τον τότε ηγέτη της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει πρωτοφανείς επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Συρίας σε όλη τη χώρα και έχει στείλει στρατεύματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Το Ισραήλ έχει εκφράσει ανοιχτή εχθρότητα προς τον Σάραα, επικαλούμενο τις προηγούμενες διασυνδέσεις του με την Αλ Κάιντα, και έχει ασκήσει πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διατηρήσουν τη Συρία αδύναμη και αποκεντρωμένη.

Κατά τη διάρκεια μηνών συνομιλιών, η Συρία είχε υποστηρίξει την επιστροφή στη συμφωνία αποδέσμευσης του 1974. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο Σάραα περιέγραψε τη συμφωνία στους δημοσιογράφους ως «αναγκαιότητα». Είπε τότε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να σεβαστεί τον εναέριο χώρο και την εδαφική ενότητα της Συρίας, αλλά έθεσε το ενδεχόμενο ισραηλινών παραβιάσεων.

«Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ανά πάσα στιγμή, αλλά μετά προκύπτει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι: θα δεσμευτεί και θα την εφαρμόσει το Ισραήλ; Θα το δούμε αυτό στην επόμενη φάση», είπε.

