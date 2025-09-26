search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 22:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 21:14

Ελπιδοφόρος: «Βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης»

26.09.2025 21:14
elpidoforos – trump 223- new

Τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη του προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ για την προσοχή που επέδειξε στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, το οποίο τέθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης της περασμένης εβδομάδας στο Οβάλ Γραφείο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής θα επιβεβαιώσει τον σεβασμό των θρησκευτικών δικαιωμάτων και θα επιτρέψει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να λειτουργήσει και πάλι το κορυφαίο θεολογικό του ίδρυμα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής σε απάντηση, μάλιστα, των δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν πως η Τουρκία θα κάνει ό,τι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Σχολής, το οποίο και θα συζητήσει με τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την πρόθεσή του να εξετάσει το καθεστώς της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ενός νησιού που υπηρέτησε για οκτώ χρόνια ως ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Αγίας Τριάδος κατά τη διάρκεια των οποίων ξεκίνησε η αναστήλωση των κτηρίων της Σχολής.

Διαβάστε επίσης:

«Μια πολύ καλή πρόταση» της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου προαναγγέλλει ο Λουκασένκο

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk – Μπορούν να χτυπήσουν ακόμα και τη Μόσχα

Γερμανία: Νέες πτήσεις drones πάνω από το Σλέσβιγκ-Χολστάιν – Υποψίες κατασκοπείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tzeso waters fox news 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Σάλος για τον Τζέσι Γουότερς του Fox News που ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο λόγω… Τραμπ – Η συγγνώμη του παρουσιαστή

mitsotakis gutteres
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Συνάντηση Μητσοτάκη-Γκουτέρες: Ευχαριστίες για την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό

syria israil
ΚΟΣΜΟΣ

Aδιέξοδο στις συνομιλίες Συρίας-Ισραήλ – «Αγκάθι» ο ανθρωπιστικός διάδρομος

routsi-546
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Η έρευνα για την εκταφή Ρούτσι δεν σταματά την απεργία πείνας – Κανονικά οι συγκεντρώσεις την Κυριακή

apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 22:10
tzeso waters fox news 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Σάλος για τον Τζέσι Γουότερς του Fox News που ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο λόγω… Τραμπ – Η συγγνώμη του παρουσιαστή

mitsotakis gutteres
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Συνάντηση Μητσοτάκη-Γκουτέρες: Ευχαριστίες για την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό

syria israil
ΚΟΣΜΟΣ

Aδιέξοδο στις συνομιλίες Συρίας-Ισραήλ – «Αγκάθι» ο ανθρωπιστικός διάδρομος

1 / 3