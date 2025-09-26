Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk – Μπορούν να χτυπήσουν ακόμα και τη Μόσχα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πυραύλους Tomahawk ζήτησε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχαν την Τρίτη.
Η Ουκρανία εξοπλισμένη με πυραύλους Tomahawk θα μπορούσε να καταφέρει πλήγματα ενδεχομένως ακόμα και στη Μόσχα.
Ο Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Axios μετά τη συνάντηση του με τον Τράμπ, αποκάλυψε ότι ζήτησε «κάτι τελευταίο».
«Αν το έχουμε δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι θα ασκήσει επιπλέον πίεση στον Πούτιν να καθίσει και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι πύραυλοι Tomahawk κατασκευάζονται από την RTX . Μπορούν να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση μεγαλύτερη των 1000 μιλίων τη στιγμή που οι πύραυλοι ATACMS που έχει παραδώσει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία φτάνουν σε απόσταση 190 μιλίων.
Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ του απάντησε «θα το δούμε». Σύμφωνα με το Axios το απόθεμα παίρνει μήνες για την κατασκευή των εν λόγω πυραύλων είναι ήδη περιορισμένο το απόθεμα.
Διαβάστε επίσης
«Ανεύθυνες» οι «απειλές» Ζελένσκι ότι θα πλήξει το Κρεμλίνο, λέει η Μόσχα
«Είσαι πολύ επιλεκτικός» – To αστείο Λαβρόφ για την εξαφάνιση της ρωσικής σημαίας σε φωτογραφία με τον Γκουτέρες του ΟΗΕ
Ζελένσκι: «Δείχνει» την Ουγγαρία για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας με drone
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.