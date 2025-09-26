Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk – Μπορούν να χτυπήσουν ακόμα και τη Μόσχα

Πυραύλους Tomahawk ζήτησε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχαν την Τρίτη.

Η Ουκρανία εξοπλισμένη με πυραύλους Tomahawk θα μπορούσε να καταφέρει πλήγματα ενδεχομένως ακόμα και στη Μόσχα.

«Αν το έχουμε δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε»

Ο Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Axios μετά τη συνάντηση του με τον Τράμπ, αποκάλυψε ότι ζήτησε «κάτι τελευταίο».

«Αν το έχουμε δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι θα ασκήσει επιπλέον πίεση στον Πούτιν να καθίσει και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πύραυλοι Tomahawk κατασκευάζονται από την RTX . Μπορούν να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση μεγαλύτερη των 1000 μιλίων τη στιγμή που οι πύραυλοι ATACMS που έχει παραδώσει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία φτάνουν σε απόσταση 190 μιλίων.

Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ του απάντησε «θα το δούμε». Σύμφωνα με το Axios το απόθεμα παίρνει μήνες για την κατασκευή των εν λόγω πυραύλων είναι ήδη περιορισμένο το απόθεμα.

