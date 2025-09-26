Ζελένσκι: «Δείχνει» την Ουγγαρία για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας με drone

Η Ουκρανία έχει καταγράψει παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία φαίνονται να είναι ουγγρικά, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι αναφέρει σε δήλωσή του στην εφαρμογή Telegram ότι η προκαταρκτική εξέταση έδειξε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πραγματοποιήσει αναγνωρίσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις δυτικές μεθοριακές περιοχές της Ουκρανίας.

⚡️BREAKING: Zelenskyy says Ukrainian forces spotted drones crossing from Hungary, likely Hungarian, possibly spying on Ukraine’s industrial sites near the border. pic.twitter.com/Zr3YKiDbFB — UNITED24 Media (@United24media) September 26, 2025

«Έδωσα οδηγίες να επαληθεύονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και να υποβάλλονται επειγόντως αναφορές για κάθε καταγεγραμμένο περιστατικό», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας.

