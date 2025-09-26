Γύρισαν την πλάτη στον Νετανιάχου: Άδειασε η αίθουσα στον ΟΗΕ πριν την ομιλία του – Εκτός ελέγχου, υποσχέθηκε να ολοκληρώσει τη σφαγή στη Γάζα

Μαζικές αποχωρήσεις σημειώθηκαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη πριν την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Επιχειρώντας αντιπερισπασμό, οι υποστηρικτές του Νετανιάχου χειροκροτούσαν δυνατά και παρέμεναν όρθιοι για αρκετά λεπτά.

NOW: Delegations are leaving the hall ahead of Netanyahu's speech at the UN. pic.twitter.com/ERp6eqEeAs — Clash Report (@clashreport) September 26, 2025



Bίντεο με την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στα άδεια έδρανα

«Πέρυσι σας έδειξαν αυτό τον χάρτη που έδειχνε την πορεία του άξονα του κακού από το Ιράν. Ο άξονας που απειλούσε την σταθερότητα του πλανήτη αλλά και της χώρας μου. Χτυπήσαμε τους Χούθι – ακόμη και εχθές, διαλύσαμε τη Χαμάς, πλήξαμε την Χεζμπολάχ – θα θυμάστε τους βομβητές – πήραν νομίζω το μήνυμα και φυσικά ελέγχουμε την κατάσταση στην Συρία και πάνω από όλα διαλύσαμε το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και το συμβατικό οπλοστάσιο του Ιράν» είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ που δεσμεύθηκε στον αγώνα μας και ήταν εκεί για να σώσουμε μαζί εκατομμύρια ζωές. Πρέπει να μείνουμε όμως σε απόλυτη εγρήγορση. Το Ιράν δεν πρέπει να βρεθεί ξανά σε θέση να εμπλουτίσει από την αρχή ουράνιο. Οι κυρώσεις πρέπει να επανέλθουν, πρέπει να διαλύσουμε οποιαδήποτε πιθανότητα επανόδου. Δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Τα βασικά στοιχεία της Χαμάς παρά τις απώλειες βρίσκονται και σήμερα στην Πόλη της Γάζας και πρέπει να τελειώσουμε αυτό που ξεκίνησε από τις 7 Οκτωβρίου και θα το κάνουμε» συνέχισε ο Νετανιάχου, ενώ όπως γνωστοποίησε, η καρφίτσα που φορά στο πέτο του, αντιστοιχεί σε έναν QR κωδικό με ειδικό βίντεο, που φέρει μήνυμα «γιατί πολεμάμε και θα κερδίσουμε».

«Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σας φέρουμε όλους πίσω» είπε για τους ομήρους – Μήνυμα στη Χαμάς



Στην αναφορά του για τους ομήρους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε: «Κύριε πρόεδρε, οι οικογένειες των αγαπημένων μας ομήρων μαραζώνουν στα μπουντρούμια της Γάζας».

«Θα μιλήσω κατευθείαν στους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα πρώτα στα εβραϊκά και μετά στα Αγγλικά από το βήμα και θα με ακούσουν από τα μεγάφωνα που έχουμε τοποθετήσει εντός της Γάζας. Είμαι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν σας έχουμε ξεχάσει δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σας φέρουμε όλους πίσω».

In an extremely unusual move, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has directed the Defense Force to set up loudspeakers inside and around the Gaza Strip, in order to broadcast today’s speech by Netanyahu in front of the United Nations General Assembly in New York City, to… pic.twitter.com/eH8uwl8vJu September 26, 2025

Ο Νετανιάχου απείλησε με αφανισμό τη Χαμάς: «’Αφήστε τα όπλα σας. Παραδοθείτε, ελευθερώστε τους ανθρώπους μας τώρα’είναι το μήνυμα που στείλαμε μόλις σε όλα τα κινητά στην Γάζα. ‘Αν παραδοθείτε θα ζήσετε αν όχι θα σας κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος’. Αν γίνουν αυτά ο πόλεμος στην Γάζα θα τελειώσει άμεσα».

«Πίσω από κλειστές πόρτες οι ηγέτες που δημόσια μας κατακρίνουν μας έχουν ευχαριστήσει για τον αγώνα που δίνουμε για όλους σας. Ο καγκελάριος Μερτς πρόσφατα δήλωσε πως το Ισράηλ κάνει την «βρώμικη» δουλειά για όλους μας. Στη Γάζα ξεριζώνουμε το τρομοκρατικό καθεστώς της Χαμάς και βεβαιωνόμαστε πως δεν θα μας απειλήσει ποτέ ξανά. Το ίδιο θα έκαναν με οποιονδήποτε εχθρό της χώρας και οι ίδιες οι ΗΠΑ» είπε σε άλλο σημείο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Το Ισραήλ δεν διαπράττει γενοκτονία, έχουμε λάβει μέτρα προστασίας των αμάχων»

Επιχειρώντας να κάνει το μαύρο άσπρο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τα περί γενοκτονίας, επιτέθηκε σε όσους τον επικρίνουν και έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι το Ισραήλ έλαβε μέτρα προστασίας για τους αμάχους, ενώ έκανε και αναφορά στους Ναζί, για να καταδείξει ότι οι Ισραηλινοί είναι… καλύτεροι, αφού εκδίδουν εντολές εκκένωσης στη Γάζα.

«Λυπάμαι που το λέω αλλά υπάρχουν πολλές χώρες και ηγέτες εδώ σήμερα που όταν τα πράγματα έγιναν πραγματικά δύσκολα, υπέκυψαν. Αντί να παλέψετε αυτούς που σκότωσαν ακόμη και δικούς σας πολίτες στηρίζετε τους δολοφόνους τους. Μας επικρίνετε που κάνουμε αυτό που δεν έχετε το θάρρος να κάνετε εσείς. Πότε θα μάθετε πως για να κερδίσετε τον εχθρό θα πρέπει να τον πολεμήσετε και όχι να φύγετε από τη μάχη; Το Ισραήλ κατηγορείται πως κάνει γενοκτονία αλλά συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Το Ισραήλ έχει λάβει τα περισσότερα μέτρα από κάθε άλλο στρατό στην ιστορία για την προστασία αμάχων. Αν θέλετε να δείτε τα μέτρα που λαμβάνουμε απλά δείτε τι κάνουμε τώρα στην πόλη της Γάζας. Ενημερώνουμε με όλα τα μέσα τους αμάχους την ίδια στιγμή που η Χαμάς τους μετατρέπει σε ανθρώπινη ασπίδα σε αυτά τα σημεία. Για το Ισραήλ κάθε ανθρώπινη απώλεια είναι τραγωδία για τη Χαμάς ευκαιρία. 700.000 άμαχοι χάρη στις ενέργειες του Ισραήλ είναι σήμερα σε ασφαλή σημεία στον θύλακα. Ποια χώρα που θέλει να διαπράξει γενοκτονία θα διευκόλυνε την φυγή των αμάχων; Οι Nαζί έλεγαν στους Εβραίους φύγετε γιατί δεν είστε ασφαλείς; Και βέβαια όχι».

«Μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου. Αλλά εμείς θυμόμαστε», είπε ο Νετανιάχου.

Η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τις αρχές εκεί, έχει ισοπεδώσει μεγάλο μέρος της πολιορκούμενης παράκτιας περιοχής και ο ΟΗΕ και δεκάδες οργανώσεις μιλούν για λιμό.

«Μας κατηγορούν για λιμό, αλλά συμβαίνει το αντίθετο»

Για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τις κατηγορίες περί λιμού, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα του, την… περασμένη εβδομάδα επέτρεψε την είσοδο 2 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας. «Το Ισραήλ κατηγορείται για τον λιμό στην Γάζα αλλά και εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα επιτρέψαμε την είσοδο 2 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας και τροφής στον θύλακα. Και πάλι η Χαμάς εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Τον περασμένο μήνα ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη – όχι φίλος του Ισραήλ- ανέφερε πως η Χαμάς έκλεψε το 75% της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο αντισημιτισμός πεθαίνει δύσκολα – για την ακρίβεια δεν πεθαίνει ποτέ – με τα ίδια ψέματα που διαχρονικά δηλητηριάζει τις ψυχές των ανθρώπων. Πολίτες του Ισραήλ έχουν δεχθεί επιθέσεις παντού στον κόσμο».

«Απόφαση ντροπής η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους»

Για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από μεγάλες χώρες, ο Νετανιάχου είπε: «Οι κυβερνήσεις Γαλλίας, Βρετανίας και Αυστραλίας αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος σε ανθρώπους που σε ποσοστό 90% υποστήριξαν τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και όχι μόνο τα υποστήριξαν, αλλά πανηγύριζαν και γιόρταζαν. Το μήνυμα που στέλνουν αυτοί οι ηγέτες είναι καθαρό: η δολοφονία Εβραίων πληρώνει καλά. Το δικό μου μήνυμα σε αυτούς είναι πως ενθαρρύνετε με μία απόφαση ντροπής την τρομοκρατία. Η λύση των δύο κρατών που προτάσσουν έχει ένα σοβαρό θέμα: οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι δεν πιστεύουν σε αυτήν. Κάθε φορά που τους έχει προταθεί την έχουν απορρίψει. Κάθε φορά που πήραν εδάφη μας επιτέθηκαν. Είχαν Παλαιστινιακό κράτος στη Γάζα και τι έκαναν από εκεί; Η επίμονη άρνηση των Παλαιστίνιων να αναγνωρίσουν κράτους του Ισραήλ είναι το θέμα και όχι η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό δεν συμβαίνει όχι μόνο από τη Χαμάς αλλά και από όλους τους Παλαιστίνιους και τους πλέον μετριοπαθείς».

Η σύγκριση της επίθεσης της Χαμάς με την 11η Σεπτεμβρίου

«Το να δώσετε κράτος στην Παλαιστίνη και ένα μίλι από την Ιερουσαλήμ μετά τα όσα έγιναν την 7η Οκτωβρίου είναι σαν να δίνετε κράτος στην Αλ Κάιντα και ένα μίλι από τη Νέα Υόρκη» ανέφερε ο Νετανιάχου κάνοντας σύγκριση με την τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Υόρκη την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, με χιλιάδες θύματα.

Τι είπε για Συρία, Λίβανο και Ιράν

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με τη Συρία και τον Λίβανο,αλλά και το Ιράν ο Νετανιάχου είπε: «η ιδέα ειρήνης με την χώρα αυτή (Συρία) επί δεκαετίες θα ήταν αδιανόητη. Σήμερα όμως βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ. Είμαστε σε συζητήσεις με το νέο Καθεστώς για μία ειρήνη σταθερή για εμάς, για αυτούς ,αλλά και τη μειονότητα των Δρούζων. Το ίδιο πιθανή είναι και η ειρήνη με τον Λίβανο. Είμαστε σε συζητήσεις για πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Αν δεν μείνουν στα λόγια, τότε ναι, θα υπάρξει μία σταθερή ειρήνη. Μέχρι τότε, θα είμαστε σε επιφυλακή και θα προστατεύουμε τα συμφέροντά μας. Αν η νέα Κυβέρνηση στον Λίβανο συνεχίσει, τότε η ειρήνη θα έρθει και θα είναι διαρκείας. Τα επόμενα χρόνια η Μέση Ανατολή θα είναι πολύ διαφορετική, πολύ καλύτερη. Με όσα εμείς κάνουμε σήμερα η ειρήνη θα είναι παντού. Είμαστε έτοιμοι για ένα νέο Ιράν, έχουμε διάθεση να κάνουμε το Ιράν ξανά σπουδαίο μαζί με τον λαό της χώρας».

Η ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ θα μεταδοθεί με μεγάφωνα στη Γάζα

Η σημερινή ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μεταδόθηκε με μεγάφωνα στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και μέσω κινητών τηλεφώνω που χάκαρε η ισραηλινή αντικατασκοπεία, όπως παραδέχθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Νετανιάχου.

🚨⚡️BREAKING



The Israeli army deploys vehicles equipped with loudspeakers around Gaza to broadcast Netanyahu's speech at the United Nations.



Netanyahu via the loudspeakers: The war ends immediately by returning the captives and disarming Hamas and demilitarizing Gaza.. Whoever… pic.twitter.com/CQqLvFzgQY — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 26, 2025

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε νωρίτερα σε άρθρο της επικαλούμενη πηγές του ισραηλινού στρατού ότι έγιναν προετοιμασίες για τη μετάδοση της ομιλίας του Νετανιάχου από μεγάφωνα που τοποθετήθηκαν σε φορτηγά και τα οποία βρίσκονται κοντά στον φράκτη στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λωρίδας της Γάζας.

«Η Νότια Διοίκηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έλαβε εντολή να επιδοθεί σε αυτό που ανώτεροι αξιωματικοί χαρακτηρίζουν ‘ψυχολογικό πόλεμο’ μεταδίδοντας την ομιλία του Νετανιάχου από μεγάφωνα που θα τοποθετηθούν σε φορτηγά», εξηγεί στο άρθρο της η Haaretz.

«Κανείς δεν κατανοεί ποιο είναι το στρατιωτικό όφελος», σχολίασε ανώτερος αξιωματικός που μίλησε στην εφημερίδα, ενώ την απόφαση αυτή επέκριναν και συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Από την πλευρά του ο ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet μετέδωσε ότι το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να τοποθετήσει μεγάφωνα κοντά σε παλαιστινιακές κοινότητες προκειμένου να μεταδοθεί η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

