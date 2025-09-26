Turkish Airlines: Συμφωνία για την αγορά 225 αεροσκαφών Boeing μετά την επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ

Turkish Airlines ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποφάσισε να αγοράσει 75 αεροσκάφη από την Boeing, εκ των οποίων 50 είναι οριστικές παραγγελίες και 25 προαιρετικές παραγγελίες για τα μοντέλα B787-9 και B-787-10, μία ημέρα μετά την πρώτη επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο από το 2019.

Σε δήλωση προς το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, ανέφερε ότι ολοκλήρωσε επίσης τις διαπραγματεύσεις με την Boeing για την αγορά συνολικά 150 αεροσκαφών, που περιλαμβάνουν 100 οριστικές παραγγελίες και 50 προαιρετικές παραγγελίες για μοντέλα 737-8/10 MAX, σημειώνει το Reuters.

Ανέφερε ότι οι παραγγελίες για τα αεροσκάφη 737-8/10 MAX θα υποβληθούν υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των εν εξελίξει συζητήσεων με τον κατασκευαστή κινητήρων CFM International.

