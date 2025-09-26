search
26.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

26.09.2025 13:42

Ευλογιά των προβάτων: Ένα βήμα πριν το lockdown στους κτηνοτρόφους η κυβέρνηση- Κατηγορίες για «ανευθυνότητα»

26.09.2025 13:42
Ένα βήμα πριν το lockdown στην κτηνοτροφία βρίσκεται η κυβέρνηση με τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα να περιγράφει ως οριακή την κατάσταση που επικρατεί με την ευλογιά των αιγοπροβάτων και να προαναγγέλλει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και απαλλαγή δημοτικών τελών σε όσους κτηνοτρόφους έχουν θανατώσει ζώα.

«Έχουμε ήδη επεξεργαστεί διάταξη για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί… Διότι -αυτό φαντάζομαι να γίνεται αντιληπτό- είναι άνθρωποι που από τη μια μέρα στην άλλη βρίσκονται χωρίς εισόδημα, με πραγματικές ανάγκες», είπε για να προσθέσει πως θα στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Περιγράφοντας τους λόγους διασποράς της νόσου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταλόγισε ανευθυνότητα σε κτηνοτρόφους, αναφέροντας μεταξύ άλλων στο ότι «κάποιοι πετούν κάπου νεκρά ζώα». Υποστήριξε δε, ότι «κτηνοτρόφοι ανέφεραν κρούσματα και όταν πήγαιναν οι κτηνίατροι διαπίστωναν πως τα ζώα ήταν ήδη νεκρά, αυτό είναι εγκληματικό», είπε, τονίζοντας ότι συνιστά τον κύριο λόγο διασποράς.

Ο Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο εμβολιασμού των ζώων υποστηρίζοντας πως αρμόδιοι επιστήμονες είναι προς ώρας αρνητικοί σε καθολικό εμβολιασμό. «Απευθύνω έκκληση, αν δεν γίνει το καλύτερο δυνατό, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από τον κτηνοτρόφο που έχει τα ζώα μέχρι τον κτηνίατρο που έχει την ευθύνη, από τον άνθρωπο που μεταφέρει το γάλα και εκείνον που μεταφέρει τις ζωοτροφές πως θα υπάρχει πρόβλημα, διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευλογίας με έναν άλλο τρόπο, μακάρι να υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση για εμβόλιο και εγώ είμαι εδώ να το συζητήσουμε», είπε.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή της είπε πως «έχουμε μια αντίφαση, μεταξύ των αγροτών και των κτηνοτρόφων που αγωνιούν και εκείνων των κακοποιών που έφαγαν με χρυσά κουτάλια».

1 / 3