Πλεύρης για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία Μπακογιάννη – Επίθεση στην αντιπολίτευση

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση με αφορμή τη συμπλήρωση 36 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη «17 Νοέμβρη» εξαπέλυσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

«Η θέση του εγκληματία και τρομοκράτη της “17 Νοέμβρη” είναι στη φυλακή. Να σταματήσουν κάποιοι να τον χαϊδεύουν», είπε ο Θάνος Πλεύρης για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που «έμαθε να σκοτώνει πίσω από το πιστόλι, χωρίς το θάρρος να κοιτάξει τα θύματά του», χαρακτηρίζοντάς τον «δειλό», καθώς «εκβίασε την ελληνική πολιτεία με την υποτιθέμενη απεργία πείνας, την οποία σταμάτησε μόλις είδε ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά του».

Η αντίδραση από τα έδρανα της αντιπολίτευσης δεν άργησε. Η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά απάντησε, χωρίς όμως να ακουστεί καθαρά η φράση της, με αποτέλεσμα ο Θάνος Πλεύρης να επανέλθει κατηγορώντας την Αριστερά ότι «η δική σας νεολαία ήταν εκείνη που έκανε πορείες με το σύνθημα “γεννηθήκαμε στις 17 Νοέμβρη” και οι δικές σας κυβερνήσεις τον αντιμετώπιζαν ως πολιτικό κρατούμενο, δίνοντάς του άδειες».

«Ο Κουφοντίνας δεν είναι πολιτικός κρατούμενος. Είναι κάθαρμα, δολοφόνος και βρίσκεται ακριβώς εκεί που πρέπει να βρίσκεται», κατέληξε.

Η επίθεση του Θάνου Πλεύρη έγινε στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης για το μεταναστευτικό, στην οποία επέμεινε ότι πρέπει να υπάρχει δομή στην Κρήτη, στο πρότυπο των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

