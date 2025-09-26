search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 12:21
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 10:25

Πλεύρης για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία Μπακογιάννη – Επίθεση στην αντιπολίτευση

26.09.2025 10:25
thanos_plevris_new

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση με αφορμή τη συμπλήρωση 36 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη «17 Νοέμβρη» εξαπέλυσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

«Η θέση του εγκληματία και τρομοκράτη της “17 Νοέμβρη” είναι στη φυλακή. Να σταματήσουν κάποιοι να τον χαϊδεύουν», είπε ο Θάνος Πλεύρης για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που «έμαθε να σκοτώνει πίσω από το πιστόλι, χωρίς το θάρρος να κοιτάξει τα θύματά του», χαρακτηρίζοντάς τον «δειλό», καθώς «εκβίασε την ελληνική πολιτεία με την υποτιθέμενη απεργία πείνας, την οποία σταμάτησε μόλις είδε ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά του».

Η αντίδραση από τα έδρανα της αντιπολίτευσης δεν άργησε. Η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά απάντησε, χωρίς όμως να ακουστεί καθαρά η φράση της, με αποτέλεσμα ο Θάνος Πλεύρης να επανέλθει κατηγορώντας την Αριστερά ότι «η δική σας νεολαία ήταν εκείνη που έκανε πορείες με το σύνθημα “γεννηθήκαμε στις 17 Νοέμβρη” και οι δικές σας κυβερνήσεις τον αντιμετώπιζαν ως πολιτικό κρατούμενο, δίνοντάς του άδειες».

«Ο Κουφοντίνας δεν είναι πολιτικός κρατούμενος. Είναι κάθαρμα, δολοφόνος και βρίσκεται ακριβώς εκεί που πρέπει να βρίσκεται», κατέληξε.

Η επίθεση του Θάνου Πλεύρη έγινε στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης για το μεταναστευτικό, στην οποία επέμεινε ότι πρέπει να υπάρχει δομή στην Κρήτη, στο πρότυπο των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη – Φλωρίδης: Επιμένει στη ρητορική σύγκρουσης με τους συγγενείς – Αποδίδει στην… Κωνσταντοπούλου την απεργία πείνας του Ρούτσι

Ελληνοτουρκικά: Ρεβάνς με το καλώδιο θέλει να πάρει η κυβέρνηση – Τέλος στα ήρεμα νερά, απειλεί με «σκληρή στάση»

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
temponeras_0711_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τεμπονέρας: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν ένα, με τον Τσίπρα σε σημαίνοντα ρόλο

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Σε ποιές περιοχές θα «χτυπήσει»

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τα Ραδίκια Ανάποδα»: Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος του Γιώργου Γαλίτη για ενδέκατη χρονιά στο Θέατρο «Altera Pars»

mpampasidis_opekepe_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιχειρούν να αποδομήσουν την Τυχεροπούλου για να δικαιώσουν «Φραπέ», «Χασάπη» και… ΝΔ

altzheimer new
ΥΓΕΙΑ

Η διατροφή, η άσκηση και ο έλεγχος του στρες βοηθούν στην πρόληψη της νόσου Alzheimer

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 12:21
temponeras_0711_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τεμπονέρας: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν ένα, με τον Τσίπρα σε σημαίνοντα ρόλο

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Σε ποιές περιοχές θα «χτυπήσει»

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τα Ραδίκια Ανάποδα»: Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος του Γιώργου Γαλίτη για ενδέκατη χρονιά στο Θέατρο «Altera Pars»

1 / 3