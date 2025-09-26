Ελληνοτουρκικά: Ρεβάνς με το καλώδιο θέλει να πάρει η κυβέρνηση – Τέλος στα ήρεμα νερά, απειλεί με «σκληρή στάση»

Τα όσα συνέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο με την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν όσο και με το θερμό κλίμα που επικράτησε στην συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ οδηγούν την Αθήνα στο να αναθεωρήσει τη στάση της όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, να σκληρύνει την ρητορική της και να εγκαταλείψει ενδεχομένως την πολιτική των ήρεμων νερών το προσεχές διάστημα.

Άλλωστε τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη Wall Street Journal ως προς την στάση που θα κρατήσει η χώρα μας στις έρευνες της Chevron, όπου ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης και τα όσα είπαν Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, δείχνουν αυτή την αλλαγή στάσης.

Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι θα διακοπεί ο διάλογος των δύο πλευρών, ούτε ότι δεν θα επιδιωχθεί μια νέα συνάντηση των δύο ηγετών, όμως το κλίμα έχει βαρύνει και οι απειλές που εκτόξευσε ο Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ όσον αφορά το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία στην περίπτωση που προχωρήσουν οι εργασίες για το καλώδιο θα απαντηθούν στην πράξη με τη συνέχιση του project.

Η ελληνική πλευρά είναι αποφασισμένη να μην κάνει βήματα προς τα πίσω στο θέμα αυτό, να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και να απαντήσει στις προκλήσεις ακόμα και επί του πεδίου, όπως έχει δηλώσει πρόσφατα ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η νέα ρητορική του Έλληνα πρωθυπουργού θα ξεδιπλωθεί και στην ενημέρωση που θα κάνει στην Βουλή και τους πολιτικούς αρχηγούς στις αρχές Οκτωβρίου για όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, με ιδιαίτερη φυσικά έμφαση στα ελληνοτουρκικά.

Ο κ. Μητσοτάκης, λένε οι πληροφορίες, θα ανεβάσει αρκετά τους τόνους απέναντι στην Τουρκία για να ικανοποιήσει και το εσωτερικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ένα κομμάτι ψηφοφόρων που βρίσκονται ακόμη πιο δεξιά και που επιθυμούν μία αυστηρή γλώσσα θεωρώντας ότι ο Ερντογάν – και βοηθούντος του Τραμπ αλλά και λόγω της δικής μας στάσης – το τελευταίο διάστημα έχει ξεφύγει και προκαλεί σε επικίνδυνο βαθμό.

Η Ελλάδα φυσικά θα συνεχίσει το εξοπλιστικό της πρόγραμμα πολύ περισσότερο τώρα που ο Ερντογάν φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά στον να αρθούν τα εμπόδια τόσο για τα F-35 όσο και για τα F-16. Άλλωστε πολιτική βαρύτητα και συμβολισμό είχαν οι επαφές που είχε χθες ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, Michael Williamson και τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardill.

Στη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία, και η ομαλή πρόοδος, τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, όσο και στο πρόγραμμα των F-35 ενώ στη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ένα ακόμα δείγμα της σκλήρυνσης της ελληνικής στάσης θα φανεί το Νοέμβριο στις Βρυξέλλες όταν τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να υποδείξουν τις κοινοπραξίες εταιρειών που θα επωφεληθούν από τα δάνεια του κανονισμού SAFE. Ελλάδα, και Κύπρος αναμένεται να κρατήσουν ενιαία και σκληρή στάση για να μπλοκαριστεί η συμμετοχή της Τουρκίας στα δάνεια του SAFE.

Σε κάθε περίπτωση η αναπροσαρμογή της εξωτερικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις φαντάζει αναγκαία και πρέπει να γίνει σε ένα περίπλοκο και ρευστό πολιτικό σκηνικό στο οποίο βασικός παίκτης είναι ο απρόβλεπτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που δήλωσε μόλις χθες ότι θαυμάζει τον Ερντογάν και τον θεωρεί φίλο του.

Η Αθήνα ποντάρει πολλά και στην έλευση στα τέλη Οκτωβρίου της Κίμπερλι Γκιλφόιλ η οποία έχει εκφραστεί πολλές φορές θετικά υπέρ της Ελλάδος και έχει άμεση επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Γκίντεον Λεβί: 3 συγκλονιστικές διαλέξεις του Ισραηλινού διανοούμενου που θα βραβεύσει ο Δήμος Αθήνας – Η γενοκτονία, το απαρτχάιντ, ο «εκλεκτός λαός»

ΣΥΡΙΖΑ: «Τριγμοί» στο εσωτερικό με φόντο τα σενάρια για Τσίπρα – Μηνύματα προς τους βουλευτές να «μην κατεβάζουν τα μολύβια»

Ελληνοτουρκικά: Η Αθήνα βλέπει την αναβαθμισμένη σχέση Τραμπ – Ερντογάν, αλλά… διατηρεί την ψυχραιμία της