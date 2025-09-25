search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

25.09.2025 18:59

Τετ α τετ Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη – Σε συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna

25.09.2025 18:59
Συνάντηση γνωριμίας στη Νέα Υόρκη με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου, είχε ο πρωθυπουργός την Πέμπτη.

Στη συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit), ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη και ως φυσικός επενδυτικός προορισμός για τις χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη.

