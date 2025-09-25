«Η Δικαιοσύνη δεν ακούει;»: Υπέρ της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι και ο «γαλάζιος» Δημήτρης Καλογερόπουλος – Αντίδραση Άδωνι

Τη φωνή του με όλους όσοι ζητούν να γίνει αποδεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του, ένωσε ο Δημήτρης Καλογερόπουλος.

«Γιατί να μην πάει ο πατέρας να κάνει την εκταφή; Εγώ το λέω. Γιατί να μην του δώσουν τη δυνατότητα; Να πάει η Δικαιοσύνη να κλείσει το θέμα και να ξεκινήσει και το δικαστήριο. Πώς θα λειτουργήσουμε σα Δημοκρατία;», ανέφερε από βήματος Βουλής ο γαλάζιος βουλευτής για να ξεκαθαρίσει πως σέβεται μεν τη Δικαιοσύνη αλλά κι εκείνη θα πρέπει να επιδεικνύει αντανακλαστικά.

«Η Δικαιοσύνη δεν έχει αυτιά, δεν ακούει τι γίνεται; Θα έπρεπε ήδη να έχουν παρέμβει. Μετά από 3 μήνες θα μπορεί να την κάνει μόνος του ελεύθερα, γιατί όχι τώρα που τη ζητάει; Γιατί να το κάνουμε τώρα μείζον θέμα κάτι που είναι ανθρώπινο. Πατέρας είναι έχασε το παιδί του, ας το κάνει. Απλά θέματα που τα κάνουμε μείζονα θέματα», είπε.

Στον γαλάζιο βουλευτή θέλησε να απαντήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Δημήτρη έκανες λάθος, δεν κάνουμε υπόδειξη τι θα πει η Δικαιοσύνη θα πει αυτό που νομίζει, γιατί η Δικαιοσύνη ξέρει όλη την δικογραφία και ξέρει τι είναι σωστό και εμείς τους εμπιστευόμαστε .. το να λέει ο ένας θέλουμε τη μια άποψη και ο άλλος τη άλλη κάνει λάθος», υποστήριξε ο υπουργός Υγείας.

«Είναι θέμα της Δικαιοσύνης εάν θα θεωρήσει επαρκή τρόπο υποβολής αιτήματος το εξώδικο», ανέφερε νωρίτερα, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης.

