Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν επαρκεί το εξώδικο του Πάνου Ρούτσι

Για το αίτημα εκταφής της σορού του γιου του που έχει καταθέσει ο Πάνος Ρούτσι τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε πως, αν και δεν έχει υποβληθεί ευθύ αίτημα εκταφής αλλά υπάρχει σχετική αναφορά στο εξώδικο Ρούτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξεταστεί. «Είναι θέμα της Δικαιοσύνης εάν θα θεωρήσει επαρκή τρόπο υποβολής αιτήματος το εξώδικο», ανέφερε.

Υποστήριξε δε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, «δεν προδίκασε την απόφαση των εισαγγελικών αρχών».

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ήδη την επομένη της έναρξης απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, υπήρξε η πρώτη τοποθέτηση στήριξης «σε ανθρώπινο επίπεδο».

«Η αντιπολίτευση βλέπει ευκαιρία να μαζέψει ψήφους»

Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν το δυστύχημα. «Εκεί που η κοινωνία βλέπει οδύνη, η αντιπολίτευση βλέπει ευκαιρία να μαζέψει ψήφους, να παίξει παιχνίδι, να στήσει σόου». Μίλησε για «τοξική, προβληματική, χυδαία αντίδραση μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης» και υπογράμμισε: «Από την πρώτη στιγμή είμαστε ανθρώπινα δίπλα σε έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του».

Επέμεινε ότι η κυβέρνηση «δεν παρεμβαίνει και δεν πρόκειται να παρέμβει στη Δικαιοσύνη». «Το να λες ότι θα το εξετάσει η Δικαιοσύνη και θα αποφασίσει, χωρίς να λες τι θα κάνει η Δικαιοσύνη, δεν έχει σχέση με αυτό που λέει η αντιπολίτευση και ο κ. Τσίπρας», πρόσθεσε.

«Δεν είναι κανονικό να ζητάμε παρέμβαση στη Δικαιοσύνη»

Αναφορικά με την κριτική ότι η Δικαιοσύνη καθυστερεί να απαντήσει στο αίτημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Η Δικαιοσύνη έχει τους δικούς της χρόνους. Σκέφτεται κάθε αίτημα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τη νομοθεσία».

«Δεν είναι κανονικό να ζητάμε παρέμβαση στη Δικαιοσύνη» σχολίασε και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα ότι ζητούν ακριβώς αυτό: «Έχουμε φτάσει στο σημείο να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια. Να βγαίνουν πρώην πρωθυπουργοί και να ζητούν παρέμβαση στη Δικαιοσύνη».

Διαβάστε επίσης

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παρεξήγηση» λέει ο Μπαμπασίδης για τους «καυτούς» διαλόγους – «Προβλέπεται να ενημερώνουμε πριν τους ελέγχους»

Ο Μητσοτάκης θα ενημερώσει τη Βουλή για τα ελληνοτουρκικά μετά την ακύρωση της συνάντησης με Ερντογάν

Θεαματική στροφή από Διαμαντοπούλου: Σέβομαι την Καρυστιανού, ηγείται μίας διαμαρτυρίας – Έδωσε δίκιο σε Γερουλάνο και Δούκα για ΠΑΣΟΚ