Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παρεξήγηση» λέει ο Μπαμπασίδης για τους «καυτούς» διαλόγους – «Προβλέπεται να ενημερώνουμε πριν τους ελέγχους»

Σε «παρεξήγηση» απέδωσε ο Κυριάκος Μπαμπασίδης την εμπλοκή του ονόματός του στους διαλόγους της ντροπής που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για το αλισβερίσι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και υποστήριξε «ουδεμία παράνομη πράξη» έχει διαπράξει και πως «όλες οι πληρωμές ήταν νόμιμες».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του πρώην πρόεδρου του αμαρτωλού Οργανισμού προέκυψε ωστόσο, ότι οι αγρότες ενημερώνονταν πριν τους ελέγχους.

«Έχετε ξανακούσει εφοριακό να ενημερώνει τον ελεγχόμενο δύο μέρες πριν;» αντέτεινε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύοντας το παράδοξο μιας διοίκησης που μοιάζει να βάζει πλάτη στους ελεγχόμενους. Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε αποσπάσματα διαλόγων που δείχνουν ότι υπήρξε ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους με τον κ. Μπαμπασίδη να δικαιολογεί το γεγονός, επικαλούμενος τη νομοθεσία.

«Κανένας δεν έμαθε ποτέ, πότε έγινε ο έλεγχος. Τους ενημερώσαμε τελευταία στιγμή, τηλεφωνικά. Μια, δυο μέρες πριν. Αυτό το κάνει η υπηρεσία. Είναι καθήκον των υπαλλήλων να ενημερώνουν είτε είναι τακτικός είτε έκτακτος έλεγχος. Το λέει η νομοθεσία», κατέθεσε με τον ίδιο να επιμένει πως «όταν έχουμε ελέγχους για ζώα, επιβάλλεται να υπάρχει ενημέρωση, αλλιώς εάν δεν έχει μαζεμένα τα ζώα ή εάν τα βόσκει, πώς θα του κάνω τον έλεγχο; Προβλέπεται αυτό».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η απάντησή του σε διάλογό του με τον Γιώργο Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο «Φραπέ», στον οποίο αναφέρθηκε η Μιλένα Αποστολάκη, όπου ο μάρτυρας –όπως είπε- ακούγεται να τον καθησυχάζει. Ο κ. Μπαμπασίδης έκανε λόγο για προσπάθεια «κατευνασμού των πνευμάτων».

Απαντώντας στις ερωτήσεις βουλευτών ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε επίσης ότι επιχείρησε την απομάκρυνση ευρωπαίων εισαγγελέων, ενώ ανέφερε ότι παρέλαβε 16.500 μπλοκαρισμένα ΑΦΜ, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούσαν βοσκοτόπια. Παράλληλα, επιχείρησε να αποσείσει την ευθύνη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει υποχρέωση να μετράει τα ζώα, παραπέμποντας στις κτηνιατρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΣ.

Ο κ. Μπαμπασίδης επί ημερών του οποίου ξεκίνησε πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος της Παρασκευής Τυχεροπούλου άφησε νέες αιχμές εναντίον της για την υπόθεση με το ερμάριο/ντουλάπι που διατηρούσε η ίδια στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ερωτηθείς από την Διαμάντω Μανωλάκου (ΚΚΕ) εάν παραβιάστηκε το ερμάριό της απάντησε πως κανένα ερμάριο στον Οργανισμό δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο.

«Κανένα ερμάριο δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε παυθεί η διευθύντρια και δεν παρέδιδε. Μέσα στην ντουλάπα βρέθηκαν 13 ιεραρχικές προσφυγές – μια εκ των οποίων ήταν η 73χρονη, αλλά και η οικογένεια που δεσμεύτηκε η περιουσία της – οι οποίες γινόντουσαν αποδεκτές όχι με νόμιμες διαδικασίες. Έχουν πάει όλα αυτά στη Δικαιοσύνη. Όταν άνοιξε το ερμάριο έγινε καταγραφή που κοινοποιήθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία», υποστήριξε.

Πηγές ΠΑΣΟΚ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ επισήμαναν πως κατά την εξέταση του Κυριάκου Μπαμπασίδη από το ΠΑΣΟΚ αναδείχτηκε το πλέγμα μεθοδεύσεων σχετικά με τους ελέγχους στον οργανισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την εξέταση του κ. Μπαμπασίδη προέκυψε ότι οι αγρότες συχνά ενημερώνονταν εκ των προτέρων για επικείμενους ελέγχους, ειδικά καταγγελιών, γεγονός που αλλοιώνει πλήρως την αξιοπιστία των διαδικασιών και τους βοηθούσε να προετοιμάζονταν για να μην βρεθεί «καμία αναντιστοιχία» σε σχέση με την δήλωσή τους. Γεγονός που πιστοποιεί την συνειδητή συμμετοχή στελεχών του Οργανισμού στη συγκάλυψη παρατυπιών και απατών.

Ο κ. Μπαμπασίδης παραδέχθηκε ακόμα ότι επικοινώνησε ο ίδιος με τον κ. Ξυλούρη – γνωστό και ως «Φραπέ»– τάχα για να κατευνάσει διαμάχη του τελευταίου με την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την κα Τυχεροπούλου, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην αποκάλυψη του σκανδάλου. Η κα Τυχεροπούλου καταγγέλθηκε από τον Φραπέ κατόπιν ελέγχων που γίνονταν στα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη. Αντί να προστατεύσει την ακεραιότητα της υπηρεσίας, ο κ. Μπαμπασίδης παραδέχτηκε ότι ενημέρωνε τον κ. Ξυλούρη και σχεδίαζε πειθαρχικές διώξεις κατά της υπαλλήλου, λέγοντας μάλιστα «τώρα θα δει, τώρα θα μάθει».

Οι αποκαλύψεις αυτές καταδεικνύουν την αδιαφάνεια και την υπονόμευση των ελεγκτικών μηχανισμών προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων στενά συνδεδεμένων με τη Νέα Δημοκρατία.

Διαβάστε επίσης:

Άγρια κόντρα Γεωργιάδη- Νατσιού: «Βαθιά αμαρτωλός», «νεοπαγανιστής» και «ειδωλολάτρης», στο «μενού» των αλληλοκατηγοριών

«Μηνύματα» Ανδρουλάκη: Σεβασμός στην Καρυστιανού, καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και το “λάθος” για τη… βελόνα

Θεαματική στροφή από Διαμαντοπούλου: Σέβομαι την Καρυστιανού, ηγείται μίας διαμαρτυρίας – Έδωσε δίκιο σε Γερουλάνο και Δούκα για ΠΑΣΟΚ