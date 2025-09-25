search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 15:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

25.09.2025 14:31

Άγρια κόντρα Γεωργιάδη- Νατσιού: «Βαθιά αμαρτωλός», «νεοπαγανιστής» και «ειδωλολάτρης», στο «μενού» των αλληλοκατηγοριών

25.09.2025 14:31
gewrgiadis-natsios

Τα μαχαίρια από τα θηκάρια έβγαλαν στη Βουλή Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Νατσιός στη σκιά της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι που ζητάει την εκταφή της σορού του γιου του.

Ο υπουργός Υγείας αποκάλεσε «ψεύτη», «υποκριτή» και «βαθιά αμαρτωλό» τον πρόεδρο της Νίκης υποστηρίζοντας ότι κοροϊδεύει τον κόσμο για να πάρει κανένα ψηφαλάκι. «Δεν είστε καν χριστιανός, ούτε πατριώτης», είπε για να προσθέσει ότι αυτό που ζητείται είναι να προχωρήσει η κυβέρνηση σε παράνομη πράξη.

«Είναι μεγάλη αμαρτία και ντροπή σας που ήρθατε στη Βουλή να πείτε στην κυβέρνηση να παρανομήσει για ένα θέμα το οποίο δεν ευθύνεται… Να πάτε σε έναν ιερέα να εξομολογηθείτε γιατί είστε και ψεύτης και υποκριτής», συνέχισε σε υψηλούς τόνους κατηγορώντας τη Νίκη ότι έγινε «ουρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Τις κατά καιρούς κωλοτούμπες του θύμισε ο Δημήτρης Νατσιός αποκαλώντάς τον «ειδωλολάτρη» και «νεοπαγανιστή». Ο πρόεδρος της Νίκης σχολίασε δε, ότι έχει υπάρξει παρέμβαση στο παρελθόν στη Δικαιοσύνη. «Όταν ο πρωθυπουργός έστελνε επιστολή στον Άρειο Πάγο, στον κ. Ντογιάκο για να αλλάξει ο ανακριτής στη Λάρισα δεν ήταν επέμβαση και κατηγορείται τώρα εμάς;», διερωτήθηκε σε εξίσου υψηλούς τόνους.

Κόντρα υπήρξε και για τη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερτογάν με τον Δημήτρη Νατσιό να χαρακτηρίζει αξιολύπητη την παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη.

«Ήταν αξιολύπητη η παρουσία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, ο κ. Ερντογάν ανέβαλε τη συνάντηση τελευταία στιγμή και πήγε σε γάμο» είπε ο πρόεδρος της Νίκης και πρόσθεσε ότι ο Τραμπ έχει δει όλους τους ηγέτες εκτός από τον κ. Μητσοτάκη που δεν θέλει να τον δει μπροστά στα μάτια του.

«Μην ανησυχείτε θα τον δει τον Τραμπ ο Μητσοτάκης» ανταπάντησε ο υπουργός Υγείας, ενώ προειδοποίησε ότι την επόμενη φορά που θα τον χαρακτηρίσει νεοπαγανιστή θα του κάνει μήνυση. «Βγήκατε βουλευτής και γίνατε πολιτικός αρχηγός αλλά σήμερα δεν τιμήσατε αξίωμα σας, κάνατε πολιτική ομιλία χαμαιτυπείου» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Διαβάστε επίσης

«Μηνύματα» Ανδρουλάκη: Σεβασμός στην Καρυστιανού, καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και το “λάθος” για τη… βελόνα

Αναδίπλωση από Φλωρίδη, που είδε ξαφνικά ότι υπάρχει αίτημα εκταφής: Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για τον Ρούτσι

Αφωνία Κυρανάκη για την πρόκληση από τον CEO του ΟΣΕ: Έδωσε μισθό στον εαυτό του 9.000 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν επαρκή το εξώδικο του Πάνου Ρούτσι

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι προς Ρωσία: «Τερματίστε τον πόλεμο ή βρείτε καταφύγια» – «Έχω την άδεια του Τραμπ» για επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι με την κοινωνία, με όσους θέλουν να λάμψει η δικαιοσύνη και η αλήθεια

kairos_fthinoporo_2509_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας από το Σάββατο – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς (videos)

viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη – Επιτέθηκε και στον πατέρα της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 15:55
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν επαρκή το εξώδικο του Πάνου Ρούτσι

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι προς Ρωσία: «Τερματίστε τον πόλεμο ή βρείτε καταφύγια» – «Έχω την άδεια του Τραμπ» για επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι με την κοινωνία, με όσους θέλουν να λάμψει η δικαιοσύνη και η αλήθεια

1 / 3