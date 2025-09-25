Άγρια κόντρα Γεωργιάδη- Νατσιού: «Βαθιά αμαρτωλός», «νεοπαγανιστής» και «ειδωλολάτρης», στο «μενού» των αλληλοκατηγοριών

Τα μαχαίρια από τα θηκάρια έβγαλαν στη Βουλή Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Νατσιός στη σκιά της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι που ζητάει την εκταφή της σορού του γιου του.

Ο υπουργός Υγείας αποκάλεσε «ψεύτη», «υποκριτή» και «βαθιά αμαρτωλό» τον πρόεδρο της Νίκης υποστηρίζοντας ότι κοροϊδεύει τον κόσμο για να πάρει κανένα ψηφαλάκι. «Δεν είστε καν χριστιανός, ούτε πατριώτης», είπε για να προσθέσει ότι αυτό που ζητείται είναι να προχωρήσει η κυβέρνηση σε παράνομη πράξη.

«Είναι μεγάλη αμαρτία και ντροπή σας που ήρθατε στη Βουλή να πείτε στην κυβέρνηση να παρανομήσει για ένα θέμα το οποίο δεν ευθύνεται… Να πάτε σε έναν ιερέα να εξομολογηθείτε γιατί είστε και ψεύτης και υποκριτής», συνέχισε σε υψηλούς τόνους κατηγορώντας τη Νίκη ότι έγινε «ουρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Τις κατά καιρούς κωλοτούμπες του θύμισε ο Δημήτρης Νατσιός αποκαλώντάς τον «ειδωλολάτρη» και «νεοπαγανιστή». Ο πρόεδρος της Νίκης σχολίασε δε, ότι έχει υπάρξει παρέμβαση στο παρελθόν στη Δικαιοσύνη. «Όταν ο πρωθυπουργός έστελνε επιστολή στον Άρειο Πάγο, στον κ. Ντογιάκο για να αλλάξει ο ανακριτής στη Λάρισα δεν ήταν επέμβαση και κατηγορείται τώρα εμάς;», διερωτήθηκε σε εξίσου υψηλούς τόνους.

Κόντρα υπήρξε και για τη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερτογάν με τον Δημήτρη Νατσιό να χαρακτηρίζει αξιολύπητη την παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη.

«Ήταν αξιολύπητη η παρουσία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, ο κ. Ερντογάν ανέβαλε τη συνάντηση τελευταία στιγμή και πήγε σε γάμο» είπε ο πρόεδρος της Νίκης και πρόσθεσε ότι ο Τραμπ έχει δει όλους τους ηγέτες εκτός από τον κ. Μητσοτάκη που δεν θέλει να τον δει μπροστά στα μάτια του.

«Μην ανησυχείτε θα τον δει τον Τραμπ ο Μητσοτάκης» ανταπάντησε ο υπουργός Υγείας, ενώ προειδοποίησε ότι την επόμενη φορά που θα τον χαρακτηρίσει νεοπαγανιστή θα του κάνει μήνυση. «Βγήκατε βουλευτής και γίνατε πολιτικός αρχηγός αλλά σήμερα δεν τιμήσατε αξίωμα σας, κάνατε πολιτική ομιλία χαμαιτυπείου» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

