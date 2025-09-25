H επόμενη μέρα της ακύρωσης της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Οι μεγάλες προκλήσεις για την Αθήνα και η τύχη του Α.Σ.Σ.

Σε… θολά νερά μοιάζουν να μπαίνουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά το διπλωματικό στραπάτσο με τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν που αναβλήθηκε για να ακυρωθεί στη συνέχεια, αλλά και τον αναβαθμισμένο ρόλο που φαίνεται ότι αποκτά η Τουρκία ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Ερντογάν.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής πλευράς ότι η διάθεση για διάλογο με την Τουρκία παραμένει, αλλά και τα σαφή μηνύματα ότι η χώρα θα εξασκεί επί του πεδίου τα κυριαρχικά της δικαιώματα, χωρίς να ζητά την… άδεια της Άγκυρας («εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός), η Αθήνα βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Κυριότερο και πιο… καυτό θέμα στην παρούσα φάση είναι η διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας (Α.Σ.Σ.), που έχει μετατραπεί σε… γιοφύρι της Άρτας: υπενθυμίζεται ότι πέρσι τον Σεπτέμβριο, από τη Νέα Υόρκη, είχε ανακοινωθεί ότι το Α.Σ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις αρχές του Ιανουαρίου. Λόγω… Τραμπ κρίθηκε ότι θα μπορούσε να πάει λίγο πίσω, ωστόσο, αυτό το «λίγο» έγινε… πολύ, αφού το Α.Σ.Σ. μετατέθηκε αρχικά για την άνοιξη (Απρίλιο ή Μάιο), στη συνέχεια πήγε για το καλοκαίρι και μετά για τις αρχές φθινοπώρου (μάλιστα, στις αρχές Ιουνίου είχε υπάρξει και σχετική προετοιμασία).

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Α.Σ.Σ. δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ούτε τώρα, μετά τη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι από την πλευρά της Άγκυρας οι αναβολές αποδίδονται κυριώς στην Αθήνα, καταλογίζοντάς της υπεκφυγές λόγω εσωτερικών ζητημάτων στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια σενάρια θέλουν τις δύο πλευρές να εξετάζουν το ενδεχόμενο συνάντησης των δύο ηγετών στην Κοπεγχάγη στις 2 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, αν φυσικά μεταβεί ο Ερντογάν.

Σε δεύτερο επίπεδο, λένε οι πληροφορίες, ένας επιπλέον προβληματισμός για την Αθήνα είναι ο χειρισμός του Τούρκου προέδρου και η αντιμετώπιση της συμπεριφοράς του, καθώς η αναβολή και τελικά ματαίωση της συνάντησής του με τον Έλληνα πρωθυπουργό αποδίδεται σε μια… κρίση μεγαλείου, σε συνδυασμό με την πρόσκληση που έλαβε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για κατ’ ιδίαν συνομιλίες στον Λευκό Οίκο. Η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί με προσοχή τις κινήσεις Ερντογάν και σκοπεύει να «κάνει ταμείο» μόλις υπάρξει μια καθαρή εικόνα για τα αποτελέσματα της συνάντησής του με τον Τραμπ.

Σε τρίτο επίπεδο, ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρώπης, μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE. H Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψει στην Άγκυρα να «βάλει χέρι» στα ευρωπαϊκά δάνεια, συνδέοντας την όποια συμμετοχή της με σεβασμό στις ευρωπαϊκές αρχές – ακόμα και με άρση του «casus belli» για το ζήτημα των 12 μιλίων. Το ζήτημα αναμένεται να έρθει σύντομα στο προσκήνιο, με την υποσημείωση, βέβαια, ότι τουρκικές αμυντικές επιχειρήσεις συμμετέχουν ή έχουν αγοράσει ευρωπαϊκές εταιρείες κι έτσι ενδεχομένως μπορούν να ξεπεράσουν αυτό τον σκόπελο.

