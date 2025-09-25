search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25.09.2025 08:36

Και τώρα,… Κοπεγχάγη: Η νέα πιθανή τοποθεσία για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

25.09.2025 08:36
mitsotakis_erdogan

Μια παλιότερη πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να σταθεί αφορμή για να πραγματοποιηθεί – επιτέλους – η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τι εννοούμε; Το 2022 με πρωτοβουλία του Μακρόν πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ενός φόρουμ διαλόγου για τις ευρωπαϊκές χώρες και τους γείτονές τους, όπως π.χ. την Τουρκία.

Στις 2 Οκτωβρίου, λοιπόν, στην πρωτεύουσα της (προεδρεύουσας χώρας της ΕΕ) Δανίας, την Κοπεγχάγη, θα πραγματοποιηθεί η νέα σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην οποία έχει προσκληθεί και ο Ερντογάν.

Ο Μητσοτάκης ούτως ή άλλως θα βρίσκεται εκεί από την 1η του μήνα για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, οπότε, αν τελικά συμμετάσχει ο Τούρκος πρόεδρος, δεν αποκλείεται οι δύο ηγέτες να συναντηθούν στο περιθώριο της συνάντησης.

