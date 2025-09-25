Και τώρα,… Κοπεγχάγη: Η νέα πιθανή τοποθεσία για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια παλιότερη πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να σταθεί αφορμή για να πραγματοποιηθεί – επιτέλους – η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Τι εννοούμε; Το 2022 με πρωτοβουλία του Μακρόν πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ενός φόρουμ διαλόγου για τις ευρωπαϊκές χώρες και τους γείτονές τους, όπως π.χ. την Τουρκία.
Στις 2 Οκτωβρίου, λοιπόν, στην πρωτεύουσα της (προεδρεύουσας χώρας της ΕΕ) Δανίας, την Κοπεγχάγη, θα πραγματοποιηθεί η νέα σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην οποία έχει προσκληθεί και ο Ερντογάν.
Ο Μητσοτάκης ούτως ή άλλως θα βρίσκεται εκεί από την 1η του μήνα για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, οπότε, αν τελικά συμμετάσχει ο Τούρκος πρόεδρος, δεν αποκλείεται οι δύο ηγέτες να συναντηθούν στο περιθώριο της συνάντησης.
Διαβάστε επίσης
Σάλος στο Χ για τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου για τη Μαρία Καρυστιανού
Σε γεύμα της ομογένειας ο Μητσοτάκης με τη Μαρέβα στη Νέα Υόρκη
Διπλό ταμπλό για τον Χρήστο Σταϊκούρα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.