ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 21:12

Σε γεύμα της ομογένειας ο Μητσοτάκης με τη Μαρέβα στη Νέα Υόρκη

24.09.2025 21:12
mitsotakis nea yorki 99- new

Σε γεύμα της ομογένειας παραβρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα, στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το γεύμα συνδιοργάνωσαν 28 ομογενειακές οργανώσεις, όπως οι AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC κ.ά, κατά τη διάρκεια του οποίου παρασημοφορήθηκαν επιφανείς ομογενείς.

Ο Κυριάκος και η Μαρέβα Μητσοτάκη, έφτασαν στο γεύμα, όπου τους υποδέχθηκαν ο Μάικ Μανάτος και η πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Αικατερίνη Νασίκα.

Στη συνέχεια, συνομίλησαν επί ώρα με τον ελληνικής καταγωγής αναπληρωτή ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας, ενώ ο πρωθυπουργός απηύθυνε και χαιρετισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντάλλαξε χειραψίες με προσκεκλημένους, πριν καθίσει στο τραπέζι, για την εκδήλωση των ομογενών.

Παρών και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο γνωστός επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, καθώς και ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

